Actia Group : délivre plus de 7% de croissance au T3, l'approvisionnement en composants toujours difficile

(Boursier.com) — L 'activité du 3ème trimestre 2022 d'Actia Group atteint 110,7 ME. À +7,7 % en comparaison de +14,9 % au 1er semestre, la moindre progression témoigne d'un environnement "toujours très complexe pour l'approvisionnement des composants, sans amélioration notable depuis le début de l'année, générant encore des retards de production significatifs (plus de 30 MEUR) et des niveaux de stocks élevés", détaille la société.

Sur 9 mois, Actia a enregistré un chiffre d'affaires de 359,2 MEUR, soit une croissance de +12,6 %, en tenant compte des retraitements IFRS pour la cession de la Division Power, réalisée le 1er août 2022.

Tous les segments de marchés affichent une progression entre +8,5 % (Ferroviaire) et +53,9 % (Aéro, Défense & Space) sur la période, à l'exception des Véhicules Légers, en liaison avec la fin annoncée du contrat Volvo Car () que le Groupe compense donc largement.

Actia réitère son objectif de dépasser les 10 % de croissance de son chiffre d'affaires pour 2022, un niveau qui tient compte de l'absence d'amélioration des approvisionnements en composants.