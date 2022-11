Actia Group : Assemblée générale convoquée

(Boursier.com) — Actia Group informe ses actionnaires qu'une Assemblée Générale Mixte se tiendra le 2 décembre à 11h, au siège social.

L'avis préalable de réunion, comportant l'ordre du jour, le projet des résolutions proposées au vote des Actionnaires par le Conseil d'Administration, ainsi que la description des principales modalités de participation, de vote à l'Assemblée et d'exercice des droits des Actionnaires, a été publié au Balo du 28 octobre. L'avis de convocation sera publié au Balo le 16 novembre et dans un Journal d'Annonces Légales le 14 novembre. Les documents et informations relatifs à l'Assemblée générale mixte sont disponibles et peuvent être notamment obtenus sur le site internet de la société.