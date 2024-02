Actia Group a enregistré une croissance de 15,9% en 2023

(Boursier.com) — À 579,3 ME de chiffre d'affaires consolidé en 2023, ACTIA Group atteint son plus haut niveau historique, et enregistre une croissance de 15,9% par rapport à 2022. En ligne avec l'objectif annuel de 15% de croissance, cette accélération (+5,5% en 2021, +12,1% en 2022) laisse derrière elle les conséquences directes et indirectes de la crise sanitaire (CA 2019 : 520,4 ME).

Ainsi, le Groupe franchit une nouvelle étape dans sa croissance grâce au succès de la stratégie de développement mise en oeuvre depuis plusieurs années. Elle s'appuie sur une proposition de valeur solide, combinant expertise technologique et outils industriels de pointe pour une clientèle habilement diversifiée.

Sur l'année, la clientèle internationale représente 63,6% du chiffre d'affaires consolidé. Le Groupe est en croissance à deux chiffres sur l'ensemble des continents, à l'exception de l'Afrique (2,4% du CA 2023). L'Amérique (13,2% du CA 2023) affiche la meilleure progression (supérieure à 20%). La tendance est la même au 4ème trimestre avec une performance marquée d'ACTIA en Asie.

L'activité Automotive génère 85% du chiffre d'affaires 2023 du Groupe, soit 492,5 ME, en hausse de +17,1% (+12,1% au 4ème trimestre 2023). Les activités OEM (77% du CA Automotive en 2023) sont en croissance de 21,5% sur l'année. Cette progression s'explique par la montée en puissance des expertises développées depuis plusieurs années pour une nouvelle typologie de clientèle, notamment sur les segments du ferroviaire et des engins agricoles et de chantier, les poids lourds restant un pilier du Groupe. Ensemble, ils représentent près de 50% du chiffre d'affaires de la division et affichent une croissance de +25,4% par rapport à 2022 (+93,6% par rapport à 2019).

Cette croissance se trouve confortée par une offre centrée sur la connectivité, la cybersécurité, la sûreté de fonctionnement des systèmes embarqués, les calculateurs de puissance et les nouvelles architecture SDV (Software Defined Vehicule pour Véhicule défini par le logiciel).

Sur le marché du Bus & Car, ACTIA a consolidé sa position de leader en Chine (1er marché mondial) sur les solutions pour le poste de conduite, avec une présence auprès de la quasi-totalité des constructeurs nationaux comme fournisseur de Rang 1.

Toujours en lien avec la cession du Contrôle Technique et des Équipements de Garage en avril 2022, les activités Aftermarket (5,4% du CA Automotive en 2023) enregistrent une baisse de (16,4 %) sur l'année, ramenée à (4,2%) sur le 4ème trimestre (soit (0,3 ME) de CA). L'activité de sous-traitance électronique (MDS, 12,5% du CA Automotive en 2023) se stabilise en fin d'année avec une diminution de (0,6%) de son chiffre d'affaires. Elle avait été opportunément renforcée pendant la crise sanitaire, notamment dans le domaine de la domotique qui accuse une forte baisse de la demande finale en 2023, compensée par la reprise du segment aéronautique.

L'activité Telecom génère 15% du chiffre d'affaires du Groupe en 2023, soit 86,6 ME, en hausse de +10,2% par rapport à 2022. La dynamique commerciale est particulièrement positive sur les segments de marchés Énergie (+23,9%) et Ferroviaire (+70,7%). En lien avec la fin du programme égyptien, le domaine SatCom ((19,3%) en 2023) a fortement baissé à l'international.

À noter, le développement progressif de nouveaux équipements qui, bien que plus complexes, permettront de poursuivre la croissance sur ce segment. Toujours marquée par l'importance du chiffre d'affaires réalisé en fin d'année, la saisonnalité de 2022 a été reproduite avec 29,1 ME au 4ème trimestre (+2%). Par rapport au trimestre précédent (T3 2023), la croissance est de 87,6%.

PERSPECTIVES

Le contexte économique de ce début d'année, marqué par des baisses de volumes annoncées par les clients, induit une contraction du carnet de commandes et encourage le Groupe à la prudence. Néanmoins, la mise en production de nouvelles familles de produits, s'appuyant sur les succès commerciaux des années précédentes, devrait permettre à Actia d'assurer une légère croissance en 2024. Les attentes pourront être précisées à l'occasion de la publication des résultats annuels 2023, le 26 mars 2024.

Rappelons également qu'en 2023, Actia a oeuvré pour sa transformation en quatre divisions (Mobility, Energy, Aerospace et Engineering Services). Cette nouvelle segmentation sera opérationnelle en 2024 et contribuera au développement du Groupe dans les années à venir en renforçant sa proximité avec chaque marché, et en améliorant la lisibilité des activités.

À signaler, en décembre 2023, Actia a pris la décision stratégique d'adhérer à l'Association européenne CCAM (Mobilité Connectée, Coopérative et Automatisée) afin de toujours mieux anticiper les évolutions technologiques à venir dans l'automobile à travers une collaboration renforcée avec les principaux acteurs de l'écosystème européen (fabricants de véhicules routiers, sous-traitants de Rang 1 et 2, laboratoires de recherche).

Cette adhésion permettra à Actia de renforcer sa proposition de valeur sur ses savoir-faire historiques autour des architectures et de la gestion du cycle de vie des véhicules.