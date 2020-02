Actia : et cette visibilité ?

Actia : et cette visibilité ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Actia recule de 2,7% ce mercredi à 3,90 euros, alors que sur 2019, le chiffre d'affaires du groupe a dépassé pour la première fois les 500 ME, pour s'établir à 520,4 ME, en hausse de 43,9 ME (+9,2%), en ligne avec l'objectif annuel de 520 ME. Dans un marché automobile et véhicules commerciaux en baisse en 2019, Actia Group a bénéficié de la diversification de ses activités Automotive et confirmé le fort niveau d'activité atteint en 2018 dans les Télécommunications.

Au titre du 4ème trimestre 2019, le chiffre d'affaires est ressorti à 138,8 ME, en recul de 4,9% par rapport à la même période en 2018. L'activité est soutenue par la croissance des 3 segments de la division Automotive qui compense l'effet de base défavorable sur la division Télécommunications.

Pour ce 4ème trimestre, les ventes à l'international ont représenté 73,8% du chiffre d'affaires du Groupe, toujours soutenues, au-delà de l'Égypte (contrat Télécommunications), par la croissance des activités Automotive en Chine, aux Philippines et en Allemagne. Les ventes des filiales à l'étranger ressortent à 79,9 ME (+11,4%) et le chiffre d'affaires des sociétés françaises s'élève à 58,9 ME (-20,7%). Sur l'ensemble de l'exercice, l'international porte 75,7% des ventes.

L'activité Automotive, à 122,5 ME génère 88,3% du chiffre d'affaires trimestriel du Groupe et affiche une croissance de +5,5%. En fin d'année, la progression des activités OEM (Original Equipment Manufacturers, 68,1% du CA Automotive) est ralentie par la baisse du marché des véhicules commerciaux (bus & cars, poids lourds) et le démarrage laborieux des nouvelles technologies pour le ferroviaire. Ces tendances masquent la croissance générée dans la Télématique (+6,4 %), portée par les solutions pour véhicules légers et compensant le ralentissement constaté depuis deux trimestres pour les poids lourds. L'activité Diagnostic Constructeur a continué d'enregistrer un haut niveau de livraison lié à la saisonnalité des campagnes de renouvellement et aux succès des nouvelles solutions logicielles. Ces bonnes performances commerciales se retrouvent également dans les technologies IHM (Interface Homme Machine) et les chaines de traction développées par le Groupe, avec en particulier une légère reprise des ventes dédiées aux véhicules légers électriques.

La hausse des activités Aftermarket (12,3% du CA Automotive) s'est confirmée en fin d'année (+22,9%). Elle est portée par les produits Contrôle Technique qui ont bénéficié de l'effet habituel des ventes conclues suite au Salon EquipAuto et d'un nouveau contrat aux Philippines. Ceci compense le recul des Équipements de Garage au 2ème semestre et la lente mise en oeuvre des succès commerciaux en télématique 2ème monte...

Environnement international perturbé

Actia a poursuivi sa croissance en 2019 et atteint son objectif de chiffre d'affaires dans un environnement international perturbé... Dans ce contexte, la stratégie menée depuis plusieurs années pour assurer une diversification autour d'activités complémentaires et un positionnement international sur des équipements et solutions à forte valeur ajoutée est un atout et un gage de résilience.

Conformément aux objectifs, le résultat opérationnel annuel sera en hausse et les conditions liées à la dette bancaire seront respectées. ACTIA a continué à pondérer la poursuite du contrat automobile historique à faible marge par la montée en puissance des nouveaux contrats à plus forte valeur ajoutée, et ce malgré le moindre dynamisme, au 4ème trimestre, des activités liées aux véhicules commerciaux. La situation du marché des composants est toutefois restée tendue avec des délais d'approvisionnement encore longs générant une hausse du BFR (stocks), et dont la normalisation dégagerait des marges de manoeuvres significatives.

Au regard de la situation en Chine, et plus spécifiquement des défis liés au Coronavirus, ACTIA n'a pas, à ce stade, enregistré de difficultés ou retards particuliers. Le Groupe est exposé aux mêmes risques d'approvisionnement que ses partenaires ou ses clients et reste extrêmement vigilant. L'évolution de l'épidémie et l'attitude du gouvernement chinois seront cruciales dans les prochaines semaines, conduisant ACTIA à ne pas annoncer prématurément d'objectifs d'évolution de ses résultats pour 2020. Au regard de son carnet de commandes et des avancées commerciales, ACTIA devrait poursuivre sa croissance en 2020. Cette croissance sera toutefois moins soutenue qu'en 2019 et reste dépendante du contexte international, de l'évolution estimée de ses marchés et d'un retour rapide à une activité normale en Asie.

"Le manque de visibilité sur l'amélioration de la rentabilité en 2020 nous incite à la prudence" commente Portzamparc qui abaisse légèrement ses attentes de MOC 2019 (2,9% vs 3,1%), afin de prendre en compte un 'mix' moins favorable au S2, et plus largement ses attentes 2020 (MOC 3,1% vs 3,7%). La révision de ses estimations l'amène à abaisser son TP de 4,6 à 3,8 euros tout en maintenant son opinion 'Conserver'...