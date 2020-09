Actia : en berne après les annonces

(Boursier.com) — Actia recule de 2,4% ce mardi à 2,20 euros, alors que le chiffre d'affaires du groupe du 1er semestre a reculé de 23,5% pour s'établir à 202 ME. Sur la période, le point bas a été atteint en avril et la reprise progressive amorcée en mai s'est poursuivie depuis. Actia a néanmoins pu maintenir un EBITDA positif, à 0,2 ME sur le semestre. Dans la lignée des perspectives de croissance attendue en début d'année construite avec le plan d'investissements 2017-2020, les effets de la crise sanitaire pèsent sur le résultat opérationnel qui ressort à -14,3 ME.

Pour l'année 2020, Actia anticipe une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 15%, exclusivement due à la pandémie et se donne pour objectif de recouvrer, dès 2021, le niveau d'activité de 2019. Sans nouveaux impacts sanitaires sur les opérations, le Groupe table sur une reconstruction de ses résultats au 2ème semestre 2020 pour absorber une partie des pertes du 1er semestre. Le Groupe continue à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger ses ressources financières et adapter ses programmes de développement afin de poursuivre sa stratégie de croissance et d'amélioration des résultats dans les années à venir...

Prudence de mise

"Malgré des perspectives plus encourageantes et le relèvement de notre scénario de CA et de rentabilité (MOP 2020 -2,1% vs -2,8% précédemment) la question du financement à moyen terme du groupe après un exercice de covenant holiday nous incite à la prudence" commente Portzamparc qui reste à 'Conserver' avec un objectif de cours relevé de 2,3 à 2,4 euros.

La dynamique du groupe a été entravée par la crise sanitaire tant en France qu'à l'étranger... Comme ses clients, Actia a dû momentanément fermer ses sites de production. Ainsi, sur le 1er semestre, le chiffre d'affaires des sociétés françaises s'élève à 80,7 ME en baisse de 32,3%. A l'international où les mesures sanitaires ont été moins contraignantes, les activités (74,2% du CA, en recul de 25,7%) ont été freinées par la limitation des flux de transport et la fermeture des frontières. Aucun client n'a été perdu durant cette période et de nouveaux succès commerciaux ont été remportés notamment aux États-Unis et en Australie.

Le groupe table notamment sur une poursuite de la diminution des charges externes au 2ème semestre, un ajustement des achats progressivement réaligné sur les attentes 2021 et la mise en oeuvre d'un plan de recherche d'efficacité sur l'ensemble de ses opérations avec la meilleure adaptation de ses ressources face aux besoins, tant court terme que moyen et long terme. Ces actions initiées au 2ème trimestre se traduiront progressivement dans les comptes du 2ème semestre. Le plan d'actions s'attache également à renforcer les démarches commerciales en privilégiant les opportunités liées aux plans de relance pour lesquels ACTIA rassemble plusieurs atouts : souveraineté économique et indépendance technologique (expertise industrielle et technologique de premier plan), transition énergétique et limitation de l'empreinte carbone (électrification, mobilité, IHM), déploiement d'un nouveau modèle agricole (engins hors route).

Création d'une division 'Power'

Dans ce cadre, le Groupe met notamment en oeuvre la création d'une division 'Power' rassemblant toutes ses activités liées à l'électrification des véhicules. Cette division dédiée renforcera la cohérence, l'efficience et la lisibilité des activités menées dans ce domaine. Elle permettra le cas échéant de bénéficier d'une organisation plus flexible pour renforcer les opportunités de développement (partenariat, financement, etc.).

Dans l'attente du plein effet des plans d'actions, les pertes du 1er semestre ne sont pas compensées par les aides des états et pèsent sur la situation financière. Les intérêts financiers, à 1,7 ME sur ce semestre contre 1,9 ME au 1er semestre 2019, sont en légère diminution, du fait de l'activation des PGE à hauteur de 45% de l'enveloppe prévue par la loi avec en contrepartie une moindre utilisation des lignes court terme.

Les discussions avec les partenaires financiers d'Actia montrent une bonne compréhension de la situation et une volonté d'accompagnement. Bien que disposant de marges de manoeuvre additionnelles grâce aux PGE, le groupe se donne les moyens de renforcer sa situation de cash dans les prochains mois notamment avec la mobilisation de son poste clients et de l'affacturage déconsolidant.

A ce jour, l'estimation de la baisse du chiffre d'affaires est ramenée à environ 15% par rapport à 2019. Il est rappelé que le groupe anticipait, avant la pandémie, une croissance modérée.