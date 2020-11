Actia : approbation par l'AG du changement du mode d'administration de la société

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Actia qui s'est tenue le 30 octobre à huis clos, a approuvé à une large majorité l'ensemble des résolutions qui lui ont été soumises. 67,6% des actions et 79,8% des droits de vote composant le capital étaient représentés (résultats détaillés du vote disponible sur https://www.actia.com/fr/investisseurs/informations-permanente/assemblees-generales).

Les actionnaires ont notamment décidé le changement de mode de gouvernance de la Société qui se traduit par le passage d'une Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance à une Société Anonyme à Conseil d'Administration. Cette évolution vise à alléger et à simplifier l'organisation de l'administration de la Société.

Les résolutions sur le changement corrélatif des statuts de la Société, le transfert au Conseil d'Administration des autorisations et délégations consenties par l'Assemblée Générale au Directoire, la politique de rémunération du Président Directeur Général et celle des administrateurs, et la poursuite du mandat des Commissaires aux Comptes (KPMG Audit IS et BMA) ont également été approuvées.

Nomination du Président-Directeur Général et de 3 Directeurs Généraux Délégués

Réuni à l'issue de l'Assemblée Générale le Conseil d'Administration a désigné Jean-Louis PECH en tant que Président Directeur Général. Sur proposition de ce dernier, le Conseil d'Administration a également approuvé la nomination de trois Directeurs Généraux Délégués : Catherine MALLET, Marine CANDELON-BONNEMAISON et Jean-François CALMELS pour la durée de leurs mandats d'administrateurs. La limite d'âge applicable au Président Directeur Général et aux Directeurs Généraux Délégués est fixée à 65 ans.

Le Conseil d'Administration est désormais composé de 10 membres (6 femmes, 4 hommes) dont la durée des mandats a été ajustée pour favoriser le renouvellement, et la continuité de la gouvernance. La limite d'âge applicable aux administrateurs est fixée à 75 ans. Ces nominations sont en conformité avec les recommandations du Code de Gouvernance MiddleNext auquel la Société se réfère. La composition du Conseil d'Administration est désormais la suivante :

Pour une durée de 6 années chacun (expiration à l'issue de l'Assemblée tenue en 2026) : Jean-François CALMELS, Marine CANDELON-BONNEMAISON, Catherine MALLET, Jean-Louis PECH (Président-Directeur Général), Laura PECH ;

Pour une durée de cinq années chacun (expiration à l'issue de l'Assemblée tenue en 2025) : Stanislas BAILLY, Catherine CASAMATTA (administratrice indépendante), Carole GARCIA (administratrice indépendante), Frédéric THRUM, Véronique VEDRINE.

En raison de sa contribution significative au développement du Groupe depuis sa création et afin de bénéficier de son expérience pendant une période prolongée, le Conseil d'Administration a nommé Pierre CALMELS Président d'honneur pour une durée indéterminée. Il a également décidé de nommer Christian DESMOULINS en qualité de Censeur, pour une durée de 4 ans (expiration à l'issue de l'Assemblée tenue en 2024).

Fonctionnement normal d'ACTIA Group dans le cadre du reconfinement

Suite aux évolutions de la crise sanitaire, ACTIA s'organise pour maintenir son activité dans l'ensemble de ses structures, avec des plans d'adaptation locaux. A ce jour, les trois sites de production (France, Tunisie, Etats-Unis) fonctionnent quasiment normalement, le site américain construisant sa montée en puissance (ouverture en 2019). Exception faite de quelques très rares déplacements impératifs pour le respect des engagements contractuels, l'ensemble du personnel est opérationnel en télétravail ou sur sites en fonction des contraintes locales et dans un très strict respect des gestes barrière. Le Groupe, qui reste très vigilant sur les approvisionnements et les process logistiques à l'international, maintient les objectifs financiers communiqués à l'issue des résultats du 1er semestre, soit une baisse estimée du chiffre d'affaires d'environ 15 % par rapport à 2019 et une reconstruction du résultat opérationnel au 2ème semestre 2020.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2020 : Jeudi 12 novembre (avant bourse)