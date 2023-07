Acteos : Une activité en repli intégrant une base de comparaison exceptionnelle dans la Mobilité

(Boursier.com) — Acteos , éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er semestre. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 6,9 ME, contre 8,2 ME sur la même période de 2022 (-15,9%). Ce repli intègre une base de comparaison défavorable après un premier semestre 2022 en croissance de 17,7%, porté par les performances exceptionnelles enregistrées l'an passé sur l'activité Mobilité en France. Cette situation perdurera sur le second semestre de l'exercice 2023.

Ralentissement anticipé dans la Mobilité, activité Software en progression

Dans la Mobilité, le premier semestre 2022 avait bénéficié d'un fort effet de rattrapage avec la reprise des investissements post-COVID. Ce contexte favorable avait permis à l'activité d'afficher une croissance de plus de 33% sur le premier semestre 2022. Cette base de comparaison particulièrement exigeante associée à un ralentissement conjoncturel des prises de commandes au cours des derniers mois pèse sur le chiffre d'affaires en repli de plus de 42% sur le premier semestre 2023.

L'activité Software est quant à elle mieux orientée avec un chiffre d'affaires en croissance de plus de 3% au premier semestre à 4,9 ME. Ce démarrage positif reflète les premiers bénéfices de la réorganisation technique et commerciale opérée au cours des derniers mois. Avec des équipes renouvelées et stabilisées ACTEOS est reparti en conquête avec déjà des résultats concrets dans la transformation extension du portefeuille client. Cette tendance favorable devrait se confirmer au cours des prochains mois.

France : un semestre contrasté

Retour à la croissance dans l'activité Software...

En France, le chiffre d'affaires du premier semestre s'établit à 4,2 ME, contre près de 5,7 ME au premier semestre 2022. Comme anticipé, l'activité de la période aura été impactée par le recul enregistré dans la Mobilité (-57%). L'activité Software affiche en revanche une croissance soutenue avec un chiffre d'affaires en hausse de 7% représentant près de 71% de l'activité totale de la zone.

Cette progression encourageante matérialise le net redémarrage des prises de commandes porté par la reprise progressive des investissements chez les donneurs d'ordre après la pause liée à l'épisode Covid.

Allemagne : maintien du Cap de la croissance

En Allemagne, la croissance reste au rendez-vous avec un chiffre d'affaires de 2,7 ME, en hausse de 5,6%. L'activité Mobilité reste le moteur de la croissance avec une progression de plus de 33%. Ces évolutions illustrent l'efficacité de l'organisation locale resserrée avec à la clé des coûts maîtrisés tant sur la masse salariale que les frais généraux.

Perspectives : poursuite de la stratégie volontaire de prises de parts de marché sur l'activité Software, visibilité plus réduite dans la Mobilité après une année record

Après une année 2022 historique en termes de chiffre d'affaires, l'année 2023 marque un retour à une situation plus normalisée sur l'activité Mobilité qui continuera toutefois à bénéficier d'une récurrence importante. Sur l'activité Software, le Groupe entend accélérer sa prise de parts de marché dès le second semestre en s'appuyant sur la montée en puissance de sa nouvelle organisation commerciale. Les investissements opérés sur les logiciels TMS (systèmes de gestion des transports) et WMS (solutions de gestion des entrepôts) constitueront également des atouts concurrentiels décisifs pour les prochains mois avec des solutions repensées tant en termes d'ergonomie que d'intégration des dernières technologies.

En termes de résultats, le premier semestre sera logiquement pénalisé par le niveau d'activité enregistré sur la première partie de l'année. Fort d'une politique volontaire d'encadrement des charges et d'une situation financière maîtrisée, ACTEOS reste pour autant serein sur la poursuite de son développement. Il est par ailleurs à noter que la situation financière bénéficiera de la vente au troisième trimestre du bâtiment de Roubaix.

Prochains évènements

Publication des résultats semestriels le 14 septembre 2023 (après bourse).

Publication du chiffre d'affaires de l'exercice 2023 le 29 janvier 2024 (après bourse).