Acteos : un niveau d'activité historique en 2020 !

(Boursier.com) — Malgré les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID qui ont fortement perturbées l'exercice, le Groupe Acteos a su maintenir une croissance organique significative de son chiffre d'affaires en 2020. Celui-ci ressort à 15,98 millions d'euros, en hausse de +12,5%. Avec ce niveau d'activité historique, Acteos affiche son 5e exercice consécutif de croissance (avec une progression annuelle moyenne de 8%), confirmant le repositionnement opéré avec succès par le Groupe.

La forte dynamique enregistrée au niveau de l'activité Mobilité (+28,1% à 7,3 ME), portée par le contexte favorable à la percée du e-commerce, a été au coeur de la solide performance de l'année. La croissance a logiquement été plus limitée sur l'activité Software (+1,9% à 8,6 ME), pénalisée en particulier en France par la première vague de confinement qui s'est traduite par des interruptions immédiates et temporaires de projets en cours d'installation et un ralentissement des prises de décisions sur les affaires en discussion.

En France, la progression de 11,9% du chiffre d'affaires (à 11,7 ME) a été portée par l'activité Mobilité, en hausse de 33,5%. En Allemagne, l'année a été contrastée avec 4,24 ME de chiffre d'affaires.

L'Ebitda dégagé à la fois en France et en Allemagne sera positif, mais devrait rester insuffisant pour permettre d'enregistrer dès l'exercice 2020 un retour à le rentabilité opérationnelle compte tenu notamment des volumes d'amortissements des frais de R&D immobilisés au cours des années précédentes.

Situation financière

La situation de trésorerie au 31 décembre 2020, met en évidence une trésorerie supérieure à 4,2 ME, avec pour rappel l'obtention de PGE en France à hauteur de 4 ME, obtenus au cours du second trimestre et qui n'ont pas été consommés au cours de l'exercice. Le Groupe prévoit d'amortir ces prêts sur 5 ans.

Perspectives

Avec un niveau d'activité historique, Acteos a démontré en 2020 sa capacité à s'adapter à une situation sans précédent. Fort de cette résilience, le Groupe aborde 2021 avec confiance, malgré la visibilité toujours réduite sur l'évolution de la pandémie et ses impacts sur la marche des affaires.

Au cours des prochains mois, Acteos continuera à s'appuyer sur ses positions solides sur les marchés toujours porteurs de la distribution, de l'agroalimentaire ou du E-commerce. Face à la crise sanitaire, la digitalisation de la Supply Chain devient un enjeu stratégique pour les entreprises. Cette tendance de fond devrait venir soutenir la dynamique commerciale des prochains mois malgré le ralentissement des cycles de décision.

L'activité du nouvel exercice devrait également profiter de l'exécution des commandes signées en 2020.

Au regard de ces éléments et de sa situation financière maîtrisée, Acteos réaffirme sa capacité à traverser la crise actuelle et à renforcer ses positions de marché en France comme en Allemagne.