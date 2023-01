Acteos : un bon second semestre

(Boursier.com) — Après un 1er semestre en progression de 17,7%, le chiffre d'affaires d'Acteos au second semestre ressort à plus de 11,2 millions d'euros, en hausse de près de +89%.

Grâce à cette accélération, le chiffre d'affaires de l'année s'établit à près de 19,5 ME, en progression de 50,2%.

Toutes les zones géographiques ont contribué à la forte croissance de l'exercice.

Cette performance historique a été portée par l'activité Mobilité multipliée par 2,6 à près de 10,3 ME. Cette progression est directement liée aux commandes exceptionnelles enregistrées et exécutées en France au cours de l'année. Sur l'exercice l'activité Mobilité concentre 52,8% du chiffre d'affaires total contre 30,4% en en 2021.

Comme anticipé, la croissance a été moins soutenue sur l'activité Software (47,2% du chiffre d'affaires total) en croissance de 1,8% à près de 9,2 ME.

La forte croissance enregistrée sur l'année contribuera à l'amélioration des résultats, confortée par la bonne maîtrise des charges de personnel et des frais généraux. Ainsi, malgré l'évolution du mix produits au bénéfice de l'activité Mobilité moins contributive à la marge brute, le résultat opérationnel devrait se rapprocher de l'équilibre au titre de l'exercice 2022.

La situation financière du groupe reste sous contrôle avec une trésorerie supérieure à 3 ME au 31 décembre 2022, intégrant notamment les remboursements des PGE dont les remboursements étalés sur 4 ans ont démarré en mars 2022.

Après une année 2022 focalisée sur la réorganisation de la force commerciale, une reprise plus soutenue des prises de commandes est attendue en 2023.