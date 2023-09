Acteos : résultats semestriels sous contrôle

(Boursier.com) — Acteos a dégagé sur la première moitié de l'année une marge brute de près de 4,2 ME, représentant 60,4% du chiffre d'affaires contre 53,2% au premier semestre 2022.

La bonne maîtrise des charges d'exploitation permet de compenser le recul de chiffre d'affaires et d'afficher un EBITDA stable à 233 KE. La perte opérationnelle est contenue à 0,37 ME pour un résultat net négatif de 0,35 ME, comparable à celui du premier semestre 2022.

L'éditeur de logiciels de gestion logistique avait enregistré au premier semestre 2023 un chiffre d'affaires de 6,9 ME contre 8,2 ME sur la même période de 2022 (-15,9%).

Dans la Mobilité, Acteos annonce que la signature de commandes significatives au cours du troisième trimestre viendra limiter le repli du chiffre d'affaires sur cette activité.

Dans l'activité Software, Acteos estime que la refonte de son offre TMS (systèmes de gestion des transports) qui sera lancée au quatrième trimestre, à la fois conceptuelle, fonctionnelle et technologique devrait permettre d'accélérer la prise de parts de marchés en apportant une réponse aux enjeux clés des différents acteurs du marché.