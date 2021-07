Acteos : repli du chiffre d'affaires semestriel

Acteos : repli du chiffre d'affaires semestriel









(Boursier.com) — Avec un impact toujours fort lié à la crise du Covid-19, le Groupe Acteos enregistre un léger recul de son chiffre d'affaires à -1,5% sur l'ensemble du premier semestre, soit un CA de 7,01 millions d'euros. Les prises de commandes restent ainsi fragilisées par la prudence des donneurs d'ordre en matière d'investissement et le rallongement des cycles de décision. Cette situation persistante depuis plusieurs mois, pèse particulièrement sur l'activité Mobilité, pénalisée par ailleurs par un cadencement défavorable des exécutions de commandes sur la période. Dans ce contexte, l'activité affiche un repli de 22,1% à 2,6 ME. Malgré ces conditions d'activité toujours dégradées, l'activité Software (63% du chiffre d'affaires du semestre) affiche quant à elle une croissance soutenue avec un chiffre d'affaires de plus de 4,4 ME, en hausse de 16,4%.

Les conséquences de la crise sanitaire "ne devraient pas permettre au groupe d'afficher un exercice de croissance en 2021". Si le chiffre d'affaires Software devrait continuer à résister, l'activité Mobilité devrait rester pénalisée par la faiblesse des prises de commandes. Dans l'attente d'une reprise économique nette permettant de renouer avec la signature de nouveaux contrats significatifs, Acteos entend maintenir une rigueur de gestion et un encadrement étroit de ses charges opérationnelles permettant de limiter l'impact de la crise sur ses résultats. Cette démarche volontaire, associée aux prêts garantis par l'état obtenus sur le second trimestre 2020, doivent permettre au groupe de passer cette période d'incertitudes et d'être "en ordre de marche pour profiter pleinement de la reprise attendue dès 2022".