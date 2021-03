Acteos renoue avec la profitabilité en 2020

(Boursier.com) — Malgré le contexte exceptionnel marqué par l'impact de la crise sanitaire, Acteos affiche une croissance organique significative de son chiffre d'affaires en 2020, en hausse de 12,5% à près de 16 millions d'euros.

Acteos affiche dans le contexte une bonne résistance face aux incertitudes du marché. La croissance de l'exercice a été soutenue à la fois par la France (+12,2% à 11,8 ME) et l'Allemagne (+14,1% à 4,2 ME). Les revenus récurrents (contrats de maintenance et SaaS) concentrent 38,5% de l'activité totale (37,2% au titre de 2019).

La marge brute de l'exercice ressort à 8,7 ME stable par rapport à l'exercice 2019. Elle représente 54,5% du chiffre d'affaires (61,3% en 2019). Cette évolution anticipée reflète l'évolution du mix produits au bénéfice de l'activité Mobilité.

L'Ebitda ressort en nette progression à plus de 1,5 ME (774 kE sur l'exercice 2019). Il représente 9,4% du chiffre d'affaires total (5,4% en 2019). Cette bonne performance intègre la baisse de -13,9% des charges de personnel qui représentent 29,5% de l'activité totale (38,1% au titre de 2019).

Grâce à ces évolutions, le résultat opérationnel redevient positif à 206 kE à comparer à la perte de 499 kE enregistrée en 2019. Après intégration du résultat financier et de la charge d'impôt différée, le résultat net renoue également avec la profitabilité à +161 kE (-627 kE en 2019).

Situation financière renforcée

Au titre de 2020, le Groupe a généré un cashflow positif de plus d'1,5 ME. La trésorerie s'établit à 4,7 ME, en progression de près de 4 ME par rapport à la situation à fin décembre 2019. Le Groupe a bénéficié des mesures mises en place dans le cadre des Prêts Garantis par l'Etat, soit 4 ME au cours du 1er semestre. Acteos est confiant dans sa capacité à sortir renforcé de la crise et à profiter pleinement de la reprise à venir.

Perspectives 2021

Avec un niveau d'activité historique, Acteos aura démontré en 2020 son agilité et sa capacité d'adaptation à une situation sans précédent. Ces résultats sont particulièrement encourageants pour aborder l'exercice 2021. En effet, malgré une visibilité toujours réduite sur l'horizon de retour à une situation normale, le Groupe est en ordre de marche pour aborder le nouvel exercice.

Au cours des prochains mois, Acteos continuera à s'appuyer sur son positionnement solide sur les marchés toujours porteurs de la distribution, de l'agroalimentaire ou du e-commerce. L'activité du nouvel exercice devrait également profiter de l'exécution des commandes signées en 2020.