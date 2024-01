Acteos : recul du chiffre d'affaires en 2023

(Boursier.com) — Au titre de l'exercice 2023, Acteos enregistre un chiffre d'affaires de 14,54 millions d'euros (19,46 ME sur la même période de 2022). Il recule de -25,3%. Comme anticipé, ce repli intègre une base de comparaison exceptionnelle après une année 2022 en progression de plus de 50% portée par la dynamique enregistrée l'an passé sur l'activité Mobilité.

Les résultats de l'exercice seront donc impactés par le repli du chiffre d'affaires. La baisse devrait être limitée grâce à la hausse de la contribution de l'activité Software structurellement plus contributive et à la plus-value sur la cession du bâtiment intervenue le 12 juillet 2023. Cette plus-value de 1,1 ME comptabilisée au niveau du résultat social d'Acteos France sera pour partie neutralisée au niveau de la présentation des comptes consolidés en vertu de l'application de la norme comptable internationale IFRS 16 au titre des biens loués. En effet, le Groupe est depuis la réalisation de la vente, locataire du bâtiment cédé.

Sur le plan financier, le groupe a remboursé plus de 2,5 ME de prêts bancaires au cours de l'exercice écoulé, soit 50% du solde des dettes affichées au bilan au 31 décembre 2023. Des discussions sont en cours avec les partenaires bancaires afin de sécuriser les besoins de financement à moyen terme pour accompagner le développement du Groupe sur l'ensemble de ses activités.

Le groupe réaffirme sa confiance dans ses perspectives de croissance futures.