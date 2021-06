Acteos partenaire de La Française des Jeux

(Boursier.com) — Acteos accompagne la Française des jeux (FDJ) dans le déploiement d'une solution de prévision et de gestion des approvisionnements. L'enjeu pour la FDJ est de sécuriser le processus de gestion des approvisionnements en remplaçant les outils maison, qui montraient certaines limites opérationnelles, par un outil du marché.

Initié en 2019, à la suite d'un appel d'offres lancé en 2018 par le département Opérations Points de vente (OPV) de la FDJ, le projet a porté sur la fourniture d'un outil de gestion des approvisionnements et de prévision des ventes multi-niveau collaboratif, évolutif et capable de répondre à un périmètre fonctionnel précis : prévision des consommations, gestion et suivi des stocks en interne et auprès des prestataires, suivi des commandes et des livraisons, remontée d'alerte pour anticiper les ruptures de stocks et reporting opérationnel.

Passé les étapes classiques de l'appel d'offres, la solution FPS d'Acteos pour la gestion des approvisionnements et la prévision des ventes multi-niveaux est retenue. Convaincu par l'expertise d'Acteos, le projet démarre en mai 2019, par des ateliers de macro-cadrage. Les résultats ont été rapidement perceptibles : prévision fine de la demande, maîtrise et visibilité sur les stocks, anticipation des ruptures de stocks sur les équipements gérés par la Française des jeux et centralisation des données dans un seul et même outil...

Rappelons que si le premier opérateur de jeux d'argent de l'Hexagone fédère 25 millions de joueurs uniques en France, il doit aussi pouvoir compter sur des ressources technologiques et humaines permettant d'assurer l'approvisionnement, l'installation, la maintenance des mobiliers technique de l'ensemble de ses 30.000 points de vente. La FDJ, répond à une organisation logistique complexe, organisée en trois unités interdépendantes dont le département Opérations Point de Vente (OPV), en relation avec plusieurs prestataires, s'appuyant eux-mêmes sur différentes bases logistiques.