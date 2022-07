Acteos : nette amélioration attendue des résultats

(Boursier.com) — Acteos a enregistré au premier semestre 2022 un chiffre d'affaires de 8,2 ME, en croissance de 17,7% par rapport à la même période de 2021. Toutes les activités et zones géographiques participent à cette forte croissance.

L'activité Mobilité affiche une excellente performance avec un chiffre d'affaires de près de 3,5 ME, en hausse de 33,2%. Comme attendu, après un exercice 2021 marqué par de nombreux reports de commandes et d'investissements chez les donneurs d'ordres du secteur logistique, l'activité enregistre une nette reprise sur le nouvel exercice. Cette tendance très favorable se prolongera sur la seconde partie de l'année. L'activité Software (58% du CA du semestre) enregistre, quant à elle, une hausse de +8,6% sur le premier semestre à 4,8 ME. Cette évolution est jugée satisfaisante et illustre la reprise progressive des appels d'offre constatée depuis septembre 2021, permettant une reconstitution progressive des carnets de commandes.

Acteos se déclare confiant sur sa capacité à afficher une solide croissance sur 2022. " L'activité Mobilité comme l'activité Software contribueront à cette progression qui s'accompagnera d'une nette amélioration des résultats avec en ligne de mire le retour à la rentabilité opérationnelle sur les douze prochains mois ", souligne la société.

La trésorerie toujours renforcée par les Prêts Garantis par l'Etat mis en place au cours du premier semestre 2020 (et dont le remboursement étalé sur 4 ans a démarré au second trimestre 2022), permet de répondre au besoin en fonds de roulement en hausse significative dans cette phase de forte croissance du chiffre d'affaires.