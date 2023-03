Acteos : les résultats 2022 se rapprochent de l'équilibre

(Boursier.com) — Acteos a dégagé en 2022 une marge brute près de 9,5 ME (+17%), représentant 48,8% du chiffre d'affaires de l'exercice. Le chiffre d'affaires 2022 de l'éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques était ressorti à près de 19,5 ME, en progression de 50,2%.

L'EBITDA de l'exercice est multiplié par plus de trois, à 1,1 ME contre 0,3 ME en 2021. Il représente 5,9% du chiffre d'affaires de la période contre 2,6% en 2021.

Après l'amortissement des dépenses R&D liées aux forts investissements réalisés au cours des dernières années, le résultat opérationnel est légèrement négatif à hauteur de 96 KE comparé à la perte opérationnelle de 898 KE enregistrée en 2021.

Une amélioration significative qui se retrouve dans l'évolution du résultat net négatif à hauteur de 167 KE contre une perte 735 KE en 2021.

La trésorerie ressortait à fin décembre à 3,6 ME contre 4,1 ME à fin 2021. Cette évolution est jugée satisfaisante par Acteos compte tenu du remboursement de 1,2 ME de prêts bancaires avec en particulier le démarrage du remboursement des PGE au printemps 2022 sur une durée de 4 ans. Cette situation maîtrisée intègre une génération de cash-flow positif de 1 ME sur l'exercice.

Après une année exceptionnelle, Acteos prévient que son activité Mobilité structurellement cyclique (le matériel est renouvelé tous les trois ans) exposée à des variations importantes dans les prises de commandes, devrait retrouver un niveau d'activité plus habituel.

Dans ce contexte et après avoir eu des retours très positifs de ses produits de planification intégrant l'intelligence artificielle, le Groupe entend accentuer ses efforts commerciaux sur la relance de la dynamique commerciale de l'activité Software et renouer rapidement avec les performances enregistrées avant la crise sanitaire.