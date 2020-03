Acteos : forte réduction de la perte opérationnelle en 2019

(Boursier.com) — Acteos a enregistré l'an dernier une progression de 15,6% de sa marge brute totale à 8,7 ME. Elle représente 61,3% du chiffre d'affaires, contre 55,3% à fin 2018.

L'appréciation de la marge brute combinée à la bonne maîtrise des charges d'exploitation permet à l'éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques de renouer avec un EBITDA positif de 0,77 ME contre une perte de 0,96 ME en 2018. Les efforts de maîtrise des charges d'exploitation (frais de personnels et frais généraux) ont été poursuivis. Celles-ci ont été réduites de 6,6% pour représenter 55,9% du chiffre d'affaires total contre 62,4% en 2018.

Le groupe enregistre une forte réduction de sa perte opérationnelle à -0,5 ME contre -1,8 ME en 2018. Après intégration du résultat financier et de la charge d'impôt différée, le résultat net est négatif à hauteur de 0,63 ME à comparer à la perte de près de 2,2 ME enregistrée en 2018.

Acteos entend confirmer cette année le redressement engagé en 2019, afin de retrouver la profitabilité.