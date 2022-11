Acteos : commercialisation d'Acteos PPR, module de planification prévisionnelle des besoins de ressources en entrepôt

(Boursier.com) — Acteos , éditeur et intégrateur de solutions digitales et mobiles pour le Supply Chain Management (SCM), annonce le début de la commercialisation d'Acteos PPR, son module de planification prévisionnelle des besoins de ressources en entrepôt.

Acteos PPR calcule en dynamique et à horizon variable "le stock" de ressources, pour garantir l'absorption de la fluctuation de la charge. Outil d'aide à la décision, Acteos PPR permet aussi d'optimiser le dimensionnement des ressources dans l'entrepôt, d'intégrer les contraintes pour fiabiliser les prévisions et de garantir le taux de service client, quel que soit le pic d'activité. Acteos PPR répond dans le même temps à l'enjeu de rentabilité de l'entrepôt.

Augmenter et garantir la performance au sein de l'entrepôt

Intégré à la suite SCM Acteos 4.0, Acteos PPR constitue, à partir des prévisions de la charge par activité, des commandes virtuelles pour déterminer le nombre d'heure de travail nécessaire pour n'importe quel type de ressource.

Résultat : le moteur de calcul établit, avec une marge d'erreur inférieure à 10%, une planification des besoins fondée sur l'historique et ajuste le dimensionnement des ressources. Ces données d'anticipation, permettront selon un horizon variable (un jour, une semaine, un mois, dans un an, etc.), de planifier les opérations, répondre aux pics d'activité et constituer un socle constant de ressources.

Acteos PPR, apporte au gestionnaire d'entrepôt les réponses aux questions consubstantielles à sa fonction : combien d'opérateurs disponibles, combien d'intérimaires à contractualiser, combien de commandes à traiter, combien de colis à préparer, quelle sera la charge de travail, ou encore combien de camions sont attendus...

Pour en savoir plus sur le secteur logistique avec eToro