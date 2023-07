Acteos : chiffre d'affaires semestriel en net repli

(Boursier.com) — Acteos a enregistré au premier semestre 2023 un chiffre d'affaires de 6,9 ME contre 8,2 ME sur la même période de 2022 (-15,9%). L'éditeur de logiciels de gestion logistique précise que ce repli intègre une base de comparaison défavorable après un premier semestre 2022 en croissance de 17,7%, porté par les performances exceptionnelles enregistrées l'an passé sur l'activité Mobilité en France. Cette situation perdurera sur le second semestre de l'exercice 2023.

L'activité Software est quant à elle mieux orientée avec un chiffre d'affaires en croissance de plus de 3% au premier semestre à 4,9 ME. Acteos estime que cette tendance favorable devrait se confirmer au cours des prochains mois.

" Après une année 2022 historique en termes de chiffre d'affaires, l'année 2023 marque un retour à une situation plus normalisée sur l'activité Mobilité qui continuera toutefois à bénéficier d'une récurrence importante. Sur l'activité Software, le Groupe entend accélérer sa prise de parts de marché dès le second semestre en s'appuyant sur la montée en puissance de sa nouvelle organisation commerciale. Les investissements opérés sur les logiciels TMS (systèmes de gestion des transports) et WMS (solutions de gestion des entrepôts) constitueront également des atouts concurrentiels décisifs pour les prochains mois avec des solutions repensées tant en termes d'ergonomie que d'intégration des dernières technologies ", explique le groupe.

En termes de résultats, Acteos prévient que le premier semestre sera logiquement pénalisé par le niveau d'activité enregistré. Acteos ajoute que sa situation financière bénéficiera de la vente du bâtiment de Roubaix au troisième trimestre.