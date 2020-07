Acteos : chiffre d'affaires semestriel en croissance de 11,7%

(Boursier.com) — Acteos affiche un chiffre d'affaires semestriel de 7,1 millions d'euros, en croissance de 11,7%. La France comme l'Allemagne contribuent à cette solide progression, totalement organique.

Acteos souligne que cette évolution constitue une bonne performance au regard du contexte exceptionnel de crise sanitaire qui a pesé sur la bonne marche des affaires. Sur la période, c'est l'activité Mobilité qui a permis de résister avec une progression de 42,9% portée par la poursuite des partenariats grands comptes. L'activité Software, en repli de 6,2%, a en revanche été sensiblement impactée avec le gel d'une majorité des projets en cours sur une période de près de trois mois.

" Depuis le mois de juin, la levée progressive des mesures de confinement se traduit par une relance graduelle de ces projets en fonction des spécificités d'activité des clients concernés. Malgré ces signes encourageants, la visibilité reste encore réduite sur l'horizon de retour à une situation normale ", précise Acteos.

Sur l'activité Software, fortement impactée par la crise sur la première partie de l'année, l'objectif est de renouer avec la croissance au second semestre. Malgré la reprise graduelle constatée depuis juin, le rattrapage des projets interrompus sera progressif et partiel sur l'exercice en cours malgré des efforts accrus en matière de productivité et d'optimisation des interactions clients. Sur l'activité Mobilité, la croissance devrait être au rendez-vous sur l'ensemble de l'exercice.

En termes de résultats, l'évolution du mix produits au bénéfice de l'activité Mobilité devrait peser sur l'évolution de la marge brute. Face à cette situation, des mesures de réduction des charges d'exploitation ont été engagées. Un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 4 ME a par ailleurs été obtenu, permettant au groupe d'être pleinement confiant sur sa capacité à traverser cette période exceptionnelle.