Acteos : 4,3% de croissance en 2019

(Boursier.com) — Pour la quatrième année consécutive, l'activité d'Acteos connaît une évolution positive avec un chiffre d'affaires 2019 de 14,2 ME en hausse de 4,3%. Après un premier semestre en retrait de 13,4%, le second semestre affiche une progression de 25,1%. Cette évolution est 'en ligne avec les attentes' du groupe. En France, la forte dynamique de prise de commandes sur l'ensemble de l'activité Software et l'enrichissement du portefeuille clients avec de nouvelles références positionnées sur des secteurs diversifiés ont porté le redressement. En Allemagne, la croissance est également au rendez-vous avec là encore, une accélération des prises de commandes Software.

Ces bonnes performances récompensent l'ensemble des investissements opérés ces dernières années, aussi bien d'un point de vue R&D que commercial et marketing.

Elles se traduisent par une évolution très favorable du mix produit qui participera selon le groupe "à l'amélioration des résultats de l'exercice". Ainsi, la contribution des revenus Software à l'activité totale passe de 52,1% en 2018 à 59,7% en 2019.

Les performances réalisées au second semestre associées à la poursuite des efforts de maîtrise des charges "se traduiront positivement dans les résultats avec une réduction significative attendue de la perte opérationnelle annuelle". Toutefois l'équilibre opérationnel ne pourra être atteint compte tenu d'un démarrage d'exercice 2019 trop timide, prévient le groupe.

La situation de trésorerie au 31 décembre 2019 confirme une réduction de l'encours significative par rapport au 31 décembre 2018. En effet, la société avait bénéficié fin 2018 d'une variation favorable du BFR avec notamment un règlement anticipé de plus de 2 ME de créances clients, situation qui ne s'est pas répétée en cette fin d'exercice 2019. La situation de trésorerie reste pour autant "maîtrisée et sous contrôle".

Au cours des derniers mois, Acteos indique avoir "retrouvé un rythme de prise de commandes soutenu avec l'entrée de plusieurs signatures significatives dans des secteurs d'activité très variés, réduisant par là même l'exposition au secteur de la grande distribution". "En 2020, toutes les équipes resteront mobilisés pour confirmer cette dynamique européenne. Cette conquête commerciale devra s'accompagner d'une amélioration des résultats avec l'objectif de renouer avec la profitabilité opérationnelle sur l'ensemble de l'année", espère Acteos.