Acquisition par Econocom International BV de plus de 5% d'actions Econocom Group SE détenus par Walter Butler

(Boursier.com) — Econocom Group a été informée de la conclusion d'un accord en vertu duquel Econocom International BV s'engage à acquérir la participation de 5,4% (soit 13.278.091 actions) détenue par deux sociétés contrôlées par Walter Butler dans le capital d'Econocom Group SE (société cotée sur le marché Euronext Bruxelles sous le code BE0974313455). Le prix de cession convenu est de 3 euros par action Econocom Group SE.

La cession est soumise à la seule condition suspensive usuelle d'obtention d'un financement bancaire par Econocom International BV à concurrence du montant du prix d'acquisition. Les parties anticipent la réalisation définitive de l'opération sous 5 semaines environ.

Econocom International BV est une société contrôlée par Jean-Louis Bouchard, Président et Fondateur du groupe Econocom. Lorsque cette opération sera finalisée, Jean-Louis Bouchard renforcera sa position d'actionnaire de référence d'Econocom Group, avec une participation (par le biais de sociétés qu'il contrôle) de plus de 41,8% (après réalisation de cette acquisition et sans tenir compte des actions propres détenues par Econocom Group).

Water Butler était (par le biais des sociétés contrôlées par ce dernier) rentré au capital d'Econocom Group SE en 2013, à l'occasion de l'acquisition par le groupe Econocom de la société Osiatis.

"L'accompagnement de Walter Butler a été déterminant pour le développement d'Econocom et lui a permis de devenir au fil des ans une entreprise de services numériques de tout premier plan en Europe. Je tiens personnellement à le remercier pour son active participation au succès de notre groupe tout au long de ces fructueuses années de coopération" précise Jean-Louis Bouchard, Président-Directeur Général d'Econocom Group.

Prochaine publication : résultats annuels 2019 le 11 mars 2020, après Bourse.