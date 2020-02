Acquisition d'Ingenico par Worldline

(Boursier.com) — Worldline SA et Ingenico Group SA annoncent aujourd'hui que leurs Conseils d'Administration respectifs ont approuvé à l'unanimité un accord de rapprochement selon lequel Worldline lancerait une offre publique sur toutes les actions Ingenico, rémunérée à 81% en actions et 19% en numéraire, sur la base du dernier cours, et sur les OCEANEs en circulation.

Cette transaction rapprocherait deux entreprises de premier plan afin de créer le quatrième acteur mondial des services de paiements avec environ 20.000 employés dans 50 pays. À la clôture de l'opération, le groupe nouvellement combiné offrirait des services de paiement de premier plan à près d'un million de commerçants et 1.200 institutions financières.

Principaux termes de l'opération

Selon les termes de l'offre publique, les actionnaires d'Ingenico recevraient 11 actions Worldline et 160,5 euros en numéraire pour 7 actions apportées (l' "Offre Principale").

Cette offre représente une prime de 24% sur les cours moyens pondérés du dernier mois.

L'offre publique sur les actions Ingenico inclura :

L'Offre Principale

Une Offre d'Echange Subsidiaire représente 56 actions Worldline en échange de 29 actions Ingenico, équivalant à un prix d'offre de 123,1 euros sur la base du dernier cours

Une Offre en Numéraire Subsidiaire : 123,1 euros par actions Ingenico

Les actionnaires d'Ingenico pourront choisir entre l'une et/ou l'autre de ces branches subsidiaires, sous réserve de l'application d'un mécanisme de réduction tel que la proportion d'actions Worldline et de numéraire reçus par les actionnaires Ingenico apportant leurs actions dans le cadre de l'une et/ou l'autre de ces branches subsidiaires soit égale à la proportion d'actions Worldline et de numéraire offerte dans le cadre de l'Offre Principale.

L'offre publique couvrira également les OCEANEs Ingenico en circulation. Les porteurs d'OCEANEs Ingenico auront l'option entre:

Une offre en numéraire : 179 euros par OCEANE Ingenico

Une offre mixte : 4 actions Worldline et 998 euros en numéraire pour 7 OCEANEs apportées, soit un prix d'offre de 179 euros par OCEANE au 31 Janvier 2020.

Cette offre s'entend dividende attaché : le montant d'un éventuel dividende qui serait payé par Ingenico avant la clôture de l'opération serait déduit du prix d'offre.

A l'issue de l'opération, les anciens actionnaires de Worldline détiendraient environ 65% du nouveau groupe. Ceux d'Ingenico en détiendraient environ 35%.

Gilles Grapinet Président-Directeur Général de Worldline a déclaré : "Je suis particulièrement heureux et fier d'annoncer qu'aujourd'hui est un grand jour pour Worldline comme pour Ingenico et plus largement pour notre industrie. Ensemble, avec Ingenico, nous allons en effet créer le champion européen de classe mondiale dans les paiements électroniques.

Nous avons le plus grand respect pour les équipes d'Ingenico et le repositionnement profond de l'activité du groupe opéré ces dernières années. Elles ont su créer l'un des leaders européens du paiement et des services transactionnels, acteur de premier plan dans les paiements en ligne et l'acquisition de paiements marchants. Nous avons été impressionnés par la sensible amélioration de leurs performances au cours de ces 18 derniers mois sous le pilotage de Nicolas Huss ainsi que par la transformation en profondeur de leur activité de terminaux de paiement permettant une amélioration de leur efficacité, une autonomie accrue et le lancement d'un nouveau plan stratégique. Je suis convaincu que la combinaison de nos talents, compétences et offres commerciales de premier plan assurera au nouvel ensemble une proposition de valeur permettant une croissance exceptionnelle, au service de tous nos clients, banques comme commerçants, ainsi que de tous nos partenaires commerciaux. Il s'agit d'une opération qui fera date dans le processus de consolidation du secteur européen des paiements, qui sera bénéfique à toutes les parties prenantes de nos deux entreprises, et qui contribuera à renforcer le rôle de l'Europe dans l'écosystème mondial des paiements digitaux."

Bernard Bourigeaud, Président du Conseil d'Administration d'Ingenico a commenté : "La combinaison de Worldline et d'Ingenico offre une opportunité unique de créer un champion européen incontesté du paiement, capable de rivaliser avec les plus grands acteurs mondiaux. Cette transaction arrive au juste moment où la consolidation s'accélère dans l'industrie et je suis convaincu que l'union de leurs forces transformera profondément l'industrie.

Je suis heureux d'écrire une nouvelle page dans l'environnement européen du paiement et de construire les fondations d'un acteur majeur et incontournable du paiement. Cette transaction est unanimement approuvée par les Conseils d'administration respectifs de Worldline et Ingenico et je serais très fier de pouvoir en devenir le Président du Conseil d'administration à la clôture de l'opération afin de poursuivre cette exceptionnelle success story."