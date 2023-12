Acier : toujours pas d'accord entre Bruxelles et Washington

(Boursier.com) — Le temps passe et Bruxelles et Washington n'ont toujours pas trouvé de compromis... L'Union européenne envisage de rouvrir un dossier devant l'Organisation mondiale du commerce contre les États-Unis au sujet d'un différend sur l'acier et l'aluminium datant de la présidence Trump, période au cours de laquelle les alliés se sont affrontés avec des droits de douane sur plus de 10 milliards de dollars de marchandises. Selon des personnes proches des discussions citées par 'Bloomberg', Bruxelles s'abstiendra de réimposer immédiatement des droits de douane de rétorsion sur les produits américains en raison du désaccord, concédant ainsi un point clé des négociations à Washington.

En relançant le dossier devant l'OMC, l'UE garderait en revanche la porte ouverte à l'imposition de droits de douane à l'avenir tout en prolongeant un règlement qui évite le retour des droits sur des milliards de dollars d'exportations le mois prochain. Une décision finale n'a pas encore été prise par Bruxelles, ont indiqué ces sources.

'Bloomberg' avait rapporté plus tôt que l'UE était opposée à l'idée d'imposer des droits de douane aux États-Unis, craignant que cela ne stimule la campagne de Trump avant les élections américaines de novembre. L'UE et les États-Unis mènent depuis des mois d'intenses négociations pour tenter de trouver une solution à leur désaccord.

Le conflit commercial a commencé lorsque l'ancien président Donald Trump a imposé des taxes sur l'acier et l'aluminium européens, invoquant des problèmes de sécurité nationale, ce qui a incité l'UE à riposter par ses propres mesures restrictives. Bruxelles a conclu une trêve temporaire avec l'administration Biden en 2021. L'UE et les États-Unis se sont alors donnés un délai de deux ans pour parvenir à un accord sur ce qu'on appelle l'Accord global sur l'acier et l'aluminium durables, qui mettrait définitivement un terme au conflit et aux tarifs douaniers. Si aucun accord n'est trouvé, certaines de ces taxes pourraient être rétablies dès les prochaines semaines.