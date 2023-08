Acheter-Louer : tirage d'une tranche d'OCEANE 2023 d'une valeur totale de 750.000 euros

(Boursier.com) — ACHETER -LOUER.FR rappelle avoir annoncé, par communiqué de presse en date du 31 mars 2023, la mise en place d'un emprunt obligataire d'un montant maximum de 20.000.000 euros sur 24 mois, par émission réservée de bons d'émission donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes, avec bons de souscription attachés au profit de Real Estate Tech Opportunities.

Les principales caractéristiques des OCEANE 2023, les risques et l'impact dilutif liés à l'émission des OCEANE 2023 sont détaillés dans le communiqué de presse du 31 mars 2023.

La société annonce avoir procédé au tirage de la deuxième tranche d'OCEANE 2023 pour un montant total brut de 750.000 euros par émission, de 150 OCEANE 2023 d'une valeur nominale chacune de 5.000 euros.

Comme indiqué dans son communiqué de presse du 31 mars 2023, en contrepartie du tirage de cette deuxième tranche, 24 OCEANE 2023 ont été émises au titre de la commission d'engagement au profit de l'Investisseur.

Cette tranche a pour objet de doter la Société des ressources nécessaires pour assurer le financement, à court et moyen terme, de son besoin en fonds de roulement et des développements envisagés dans le cadre de son plan de croissance 2023-2025, qui porte en particulier sur 2 axes :

-La croissance organique, par l'accélération de l'exploitation et de la monétisation des Data, avec comme objectif de passer de 12 millions à 25 millions d'inscrits intentionnistes immobilier et habitat sur ses bases de données à horizon 2025. Ainsi que par le déploiement de nouvelles solutions digitales destinées aux acteurs de l'Immobilier et de l'Habitat,

-La croissance externe, par l'acquisition (ou prises de participation) de sociétés, si possible, rentables dans le Digital et/ou dans le Data rattachées au secteur de l'immobilier et/ou de l'habitat.

Ce plan de croissance devrait permettre au groupe ACHETER-LOUER.FR de multiplier ses sources de revenus et de redevenir rentable à horizon 2025-2026.