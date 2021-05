Acheter-Louer : programme de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin

(Boursier.com) — Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus (Covid-19), et conformément aux dispositions du décret no2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance no2020-321 du 25 mars 2020 portant notamment adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales en raison de l'épidémie de Covid-19, Acheter-Louer.fr informe ses actionnaires que son Assemblée générale ordinaire se tiendra à "huis clos", hors la présence physique des actionnaires, le 30 juin 2021 à 10h30 au 243 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale, sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 26 mai 2020, bulletin no63. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis ainsi que sur le site Internet www.Acheter-Louer.fr.

Lors de cette Assemblée, il sera notamment proposé aux actionnaires d'approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2020 mais également de se prononcer sur le renouvellement des membres du Conseil de Surveillance.

Il sera également proposé aux actionnaires la nomination de M. Eric Calosci en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance (9ème résolution). Ce spécialiste des sociétes de la PropTech dispose d'une expérience de plus de 20 ans dans les solutions et services digitaux pour l'immobilier. Précurseur dans de nombreux domaines, il a créé et dirigé des sociétés innovantes telles que Previsite, 1ère société au monde à proposer des visites virtuelles, ou encore Wolrdposting, 1ère plateforme de diffusion d'annonces à l'international. Actuellement administrateur et membre du bureau de la fédération française de l'internet immobilier (FF2I), Eric Calosci dirige depuis 2018 la société Property Business Accelerator, spécialisée dans l'accompagnement de sociétés de la Proptech (développement commercial en France ou à l'étranger, opérations de croissance externe ou levées de fonds). Il apportera au Conseil de Surveillance son expertise et sera un atout majeur pour accompagner la stratégie d'acquisitions ciblées du Groupe qui souhaite renforcer son positionnement dans le domaine des Proptech.

Les actionnaires seront enfin invités à se prononcer sur la mise en place d'un programme de rachat d'actions par la Société (10ème résolution). Outre la possibilité de réaliser des acquisitions de croissance externe par échange de titres, cette résolution permettrait également à Acheter-Louer.fr, le cas échéant, de limiter pour partie la dilution entrainée par le contrat de financement sous forme d'OCEANE signé avec le fonds WORLD TECH FINANCING LTD. En effet, ce financement prévoit que les obligations émises dans le cadre de ce financement puissent être échangées en actions existantes.

Les autres documents préparatoires et renseignements relatifs à cette Assemblée sont consultables sur le site Internet du Groupe et tenus à la disposition ou communiqués aux actionnaires dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Les modalités de tenue de l'assemblée générale étant susceptibles d'évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou des dispositions légales réglementaires, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'information des investisseurs de la Société : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infosinvest, qui comporte les documents prévus à l'article R.225-73-1.

Le groupe Acheter-louer.fr va poursuivre sa stratégie de développement digital en capitalisant sur ses actifs à forte valeur ajoutée tels que son savoir-faire en DataMarketing avec ses 10 millions de data et son partenariat avec Kize dans l'IA, afin de devenir le leader des solutions dans l'Immobilier et l'Habitat pour les professionnels.