Acheter-Louer : Nouveau calendrier de publication du rapport financier annuel 2022

(Boursier.com) — La société ACHETER-LOUER.FR a annoncé le 27 avril 2023 le report de la publication de ses comptes annuels et de son rapport financier 2022 et précisé le nouveau calendrier de publication, savoir :

-Vendredi 5 mai 2023 : Publication des comptes sociaux, comptes consolidés et tableau des flux de trésorerie.

-Vendredi 26 mai 2023 au plus tard : Publication du rapport financier 2022 comprenant les annexes, le rapport de gestion du Directoire, le rapport sur le Gouvernement d'entreprise et le rapport du CAC.

Les comptes de la société ont été publiés sur son site https://www.acheter-louer.fr/qui-sommesnous/infos-invest le 5 mai dernier comme indiqué.

Toutefois, compte tenu de la transmission tardive des éléments comptables pour les raisons évoquées dans le communiqué de presse du 27 avril dernier, les travaux d'audit n'ont pas pu être finalisés avant la date annoncée du 26 mai 2023.

Dans ces conditions, la Société annonce une nouvelle date de publication de son rapport financier 2022 comprenant les annexes, le rapport de gestion du Directoire, le rapport sur le gouvernement d'entreprise et le rapport du CAC, qu'elle diffusera au plus tard le 5 juin 2023