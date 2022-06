Acheter-Louer : l'ambition de devenir le leader des solutions digitales et du Data en immobilier et habitat

(Boursier.com) — Au cours des 5 dernières années, le Groupe Acheter-Louer a engagé un retournement majeur de ses activités vers le digital, et accéléré sa transformation pour devenir un spécialiste du marketing digital dédié à l'Immobilier et l'Habitat.

Un ADN ancré dans l'Immobilier

Créé en 1993, cet éditeur et distributeur francilien du premier journal à thématique immobilière gratuit, a été un pionnier en offrant une vitrine de biens à vendre ou à louer en région parisienne. Avec jusqu'à 8 journaux diffusés en Ile-de-France, Acheter-Louer.fr a tissé des liens forts avec les agences immobilières qu'il a su fidéliser au fil des années en leur proposant de nouvelles solutions dédiées au BtoB. L'année 2015 marque le début de la capitalisation du groupe sur la Data, qui devra s'affirmer comme un important levier de croissance dans les années à venir, et qui représente désormais plus de 70% du chiffre d'affaires du groupe.

Désormais, Acheter-Louer.fr dispose de 3 bases de données monétisables dédiées à l'Immobilier et l'Habitat (MaLettreImmo, Acheter-louer.fr et MaLettreHabitat) regroupant plus de 10 millions d'intentionnistes à l'achat, la vente, la location, la rénovation et l'aménagement de leur habitat.

Une mue digitale

Acheter-Louer.fr propose désormais une large gamme de solutions dédiées à l'Immobilier et l'Habitat qui s'articulent autour de 3 pôles d'activités : Digital (73% du chiffre d'affaires 2021) ; Presse (15% du CA 2021) ; BtoB (12% du CA 2021).

L'année 2021 souligne l'accélération de la digitalisation du Groupe avec la création d'ALFR Opportunity Invest, filiale détenue à 100% par ce dernier et entièrement dédiée à la prise de participations ciblées dans le Digital, la Data et les PropTech. Pour accompagner cette stratégie de croissance externe, le groupe a mis en place un financement obligataire avec le fonds World Tech Financing Ltd d'un montant maximal de 62 ME.

La croissance externe pour soutenir la stratégie

L'investissement dans plusieurs acteurs de la PropTech, tels que Kize, Cocoon-Immo ou encore Enchères Immo, permet au Groupe d'étoffer son offre de services digitalisés. Conformément à cette stratégie de renforcement de ses expertises, Acheter-Louer.fr a, depuis le début de l'année 2022, fait l'acquisition de la PropTech Allodata, et renforcé sa participation au sein d'Adomos.

En dépit des évènements conjoncturels, le renforcement de l'offre commerciale à plus forte valeur ajoutée dans le Digital et la Data ainsi que les partenariats noués devraient accompagner la croissance des activités du groupe. Bénéficiant d'un marché immobilier toujours porteur et de relais de croissance bien engagés, Acheter-Louer.fr estime pouvoir poursuivre sa stratégie de croissance mixte et confirme son ambition de devenir le leader des solutions digitales et du Data dans l'immobilier et l'habitat.