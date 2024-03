Acheter-Louer.Fr : un pied dans l'IA

(Boursier.com) — Acheter-Louer .Fr a signé un partenariat avec la start-up de l'IA Kheops, qui développe une plateforme d'Intelligence Artificielle générative conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des PME françaises. Cette I.A., basée sur un système open source souverain et entrainée aux usages français (langue, droits, réglementation, normes...), a été conçue pour réduire les inefficacités opérationnelles et optimiser les performances des processus métiers.

Le but du partenariat d'Acheter-Louer.Fr est d'intégrer nativement Kheops à la plate-forme de services d'Acheter-Louer.fr pour tous ses clients on line. Cette intégration permettra de générer de façon dynamique du contenu sur l'univers de l'immobilier et de l'habitat en s'assurant de la qualité, de la pertinence de ces derniers et de leur exclusivité grâce à l'avancée technologique de Kheops. Acheter-Louer.Fr renforce ainsi son offre de services digitalisés d'une solution innovante à destination des clients professionnels du secteur et des particuliers. Le groupe va poursuivre sa stratégie avec pour ambition de devenir un des leaders des solutions digitales et de la Data dans l'immobilier et l'habitat.