Acheter-Louer.fr : un partenariat avec Pautions.fr

(Boursier.com) — Le groupe Acheter-Louer.fr a signé un partenariat commercial avec la start-up Pautions.fr, qui propose une solution de remplacement du dépôt de garantie pour la location d'un bien immobilier par une assurance Zéro Dépôt.

Fondée en 2021 par Ariel Naccache et Joachim Sfez, spécialistes de l'assurance juridique et de la communication digitale, Pautions a imaginé une solution innovante et inédite en France où tous les acteurs d'une location immobilière s'y retrouvent : l'assurance Zéro Dépôt. Cette solution consiste à remplacer le dépôt de garantie par une assurance souscrite par le locataire lui permettant d'éviter ainsi une dépense importante. Par la même occasion, le propriétaire, lui, est rassuré et sécurisé sans frais, et le gestionnaire voit son travail simplifié, fluidifié, sans contrainte, ni responsabilité.

Déjà très développée en Suisse et aux Etats-Unis, cette alternative inédite en France permet la suppression des litiges liés à la restitution du dépôt de garantie, une augmentation de la mobilité et une simplification de la location tout en cassant les vieux codes de l'immobilier grâce au digital. Ce partenariat commercial va permettre à Acheter-Louer.fr de proposer l'offre d'assurance Zéro Dépôt de Pautions.fr sur son site et son application mobile mais également à ses agences clientes et prospects. En contrepartie, Acheter-Louer.fr sera intéressé à l'ensemble des ventes réalisées via son site et ses contacts. Par ailleurs, le Groupe mettra à disposition de Pautions.fr une enveloppe de Data-Media afin de promouvoir sa solution innovante auprès des 10 millions d'abonnés particuliers intentionnistes dans l'immobilier, inscrits sur les bases de données du Groupe. Ces synergies commerciales devraient permettre d'accroître la notoriété et les ventes de Pautions.fr.