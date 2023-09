Acheter-Louer.fr : un 1er trimestre impacté par la crise immobilière

(Boursier.com) — Le groupe Acheter-Louer.fr a réalisé sur le 1er semestre 2023, un chiffre d'affaires de près de 1,3 millions d'euros en baisse de -34% par rapport au 1er semestre 2022. Cette baisse est liée à la crise immobilière qui touche tous les acteurs du secteur et pénalise les transactions immobilières. Les autres produits d'exploitation du Groupe s'établissent à 406 kE au 30 juin (-14%) et portent l'ensemble des produits du Groupe à près de 1,7 ME (-30%).

Dans cet environnement difficile, la baisse d'activité pèsera mécaniquement sur les résultats semestriels 2023. Le groupe a d'ores et déjà pris des mesures d'économie et travaille activement sur l'optimisation de ses coûts afin de traverser cette crise sectorielle qui devrait se poursuivre jusqu'en juin 2024. Néanmoins, Acheter-Louer.fr estime être en mesure de pouvoir bénéficier rapidement des premières embellies du secteur qui se feront ressentir.