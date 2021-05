Acheter-Louer.fr : sortie de YEELD SAS et des Concertistes du capital et fin du concert

(Boursier.com) — La société Acheter-Louer.fr informe le marché que par lettre recommandée en date du 25 mai 2021, Monsieur AbdelRahman Nagib Beydoun, agissant tant en son nom que pour le compte des personnes suivantes agissant de concert avec lui, les sociétés Yeeld SAS, Volta Participations 2 SARL, AMCO Invest SAS, BValue Invest, Monsieur Jerry LIPSZYC, BM Invest SAS, la Société Civile de Participation BRUNET, JCP SARL, Monsieur Rémi de FOUCHIER, Monsieur Paul de ROSEN, Elenava Invest SARL, FT Groupe SARL, Monsieur David DZIALOWSKI, Monsieur Pieter VAN DIERMEN et Monsieur Romain PECHAYRE (les "Concertistes"), a déclaré avoir franchi à la baisse les seuils de 9%, 6%, 5% et 3% du capital et des droits de vote de la Société.

Monsieur Abdel-Rahman Nagib BEYDOUN a également informé la Société, par cette déclaration de franchissements de seuils à la baisse, ne plus détenir avec les Concertistes aucune action de la Société, et avoir mis fin au concert restant entre eux.