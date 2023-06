Acheter-louer.fr signe un partenariat stratégique et prend une participation au capital de la PropTech GetKey

(Boursier.com) — ACHETER -LOUER.FR, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, est heureux d'annoncer la signature d'un partenariat avec la PropTech GetKey, qui a développé une IA dédiée à l'optimisation de diffusion d'annonces immobilières et des frais de publicité en ligne pour les professionnels de l'immobilier.

Dans le cadre de ce partenariat, Acheter-Louer.fr commercialisera la solution digitale de diffusion immobilière à la performance développée par GetKey, sous l'enseigne "Agences de France". Grâce à cette collaboration, les équipes d'Acheter-Louer.fr pourront proposer aux agences immobilières une solution de gestion de la diffusion de leurs annonces sur les différents portails immobiliers et de pilotage en temps réel de leur budget de diffusion, leur permettant ainsi de générer davantage de contacts tout en optimisant leurs coûts.

Les principaux dispositifs du partenariat, pour lesquels Acheter-Louer.fr sera rémunéré par GetKey, comprennent :

La commercialisation de la solution de GetKey par l'équipe commerciale d'Acheter-Louer.fr auprès des agences immobilières de son portefeuille ;

Des opérations de télémarketing, afin de présenter les solutions de GetKey aux agences immobilières ;

L'organisation de rendez-vous avec les dirigeants de réseaux d'agences, afin de présenter les services offerts par GetKey ;

Des campagnes d'e-mailing BtoB Immo menées par Acheter-Louer.fr, ciblant la base de données des professionnels de l'immobilier "Actupro Immobilier", dans le but de promouvoir les solutions de GetKey.

En complément de ce partenariat, Acheter-Louer.fr participera prochainement à une augmentation de capital de GetKey, en acquérant une part minoritaire du capital de la société (moins de 10%), dans le cadre d'un investissement en Media For Equity.