Acheter-Louer.fr : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Acheter-Louer.fr s'est réunie, le 25 juin à 10h30 à Paris, sous la présidence de Julien Tellier, Président du Conseil de surveillance.

Dans le contexte de l'épidémie de Coronavirus (Covid-19), et en raison des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de ce virus, l'Assemblée s'est tenue, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. Les actionnaires ont pu suivre l'Assemblée en direct grâce à un lien streaming accessible sur le site internet de la société. La rediffusion de cette Assemblée sera également disponible sur le site internet de la société.

Il est rappelé que sur requête de la société Acheter-Lour.fr, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a désigné, par ordonnance en date du 8 juin, la SCP Thevenot-Partners en la personne de Me Christophe Thevenot, en qualité de mandataire ad hoc pour représenter les actionnaires absents lors de l'Assemblée générale extraordinaire, et voter de manière favorable en lieu et place des actionnaires absents les résolutions qui seront soumises à cette assemblée.

Le nombre total d'actions de la société s'élève à 416.773.545 pour 417.031.477 droits de vote.

Les actionnaires ayant voté par correspondance ou donné pouvoir au Président détenaient 15.800.222 actions et 15.922.168 droits de vote représentant 3,792% du capital social. En conséquence, Me Christophe Thevenot, mandataire ad hoc, a représenté les actionnaires n'ayant pas voté par correspondance ou donné pouvoirs au président. Il a voté en faveur des résolutions présentées, pour le compte de ces actionnaires détenant 400.973.323 actions et 401.109.309 droits de vote, représentant 96,209 % du capital social.

Toutes les résolutions ont été adoptées.