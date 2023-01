Acheter-Louer.fr : renforcement et déploiement de l'offre Allôdata

(Boursier.com) — Le groupe Acheter-Louer.fr renforce l'offre de sa filiale Allôdata avec le déploiement de nouveaux services à destination des constructeurs de maisons individuelles, des agences de gestion locative, des diagnostiqueurs et des agences immobilières.

Acheter-Louer.fr rappelle avoir effectué l'acquisition de la PropTech Allôdata en 2022, désormais filiale à 100% du Groupe. Cette dernière a développé une solution unique sur le marché à travers sa plateforme et son application de marketing digital Allô Mandat permettant de faciliter la recherche de nouveaux mandats et destinée à l'origine principalement aux agents immobiliers indépendants et mandataires immobiliers.

S'appuyant sur la technologie de sa filiale, Acheter-Louer.fr a développé de nouveaux services digitaux pour automatiser la pige des annonces des particuliers (vente/location de maisons, appartements et terrains) et leur envoyer automatiquement des messages vocaux sur leur répondeur et/ou des SMS. Cette solution de prospection automatisée basée sur une pige immobilière informatisée, est désormais proposée aux :

- Constructeurs de Maisons Individuelles pour leur prospection d'annonces de terrains ;

- Agences de Gestion Locative pour leur prospection d'annonces de locations ;

- Diagnostiqueurs immobiliers pour leur prospection d'annonces ventes ;

- Agences Immobilières pour leur prospection d'annonces ventes.

Avec ces nouvelles offres, le groupe Acheter-Louer.fr poursuit le renforcement de son offre de services auprès des professionnels de l'immobilier conformément à sa stratégie, et ambitionne d'ici 2025 de totaliser près de 1.600 clients et de réaliser un chiffre d'affaires annuel d'environ 2 ME grâce à cette solution. Le Groupe conforte sa stratégie de développement dans le domaine de la data et du digital afin de devenir le leader des solutions dans l'Immobilier et l'Habitat pour les professionnels.