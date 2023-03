Acheter-Louer.fr : réalisation de la réduction de capital

(Boursier.com) — L 'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Acheter-Louer.fr, dont la tenue a été annoncée dans le communiqué de presse de la société du 30 janvier 2023, s'est réunie sur première convocation le 6 mars 2023 à 8h30 au 243 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, 2ème étage, sous la présidence de Monsieur Julien Tellier, Président du Conseil de surveillance.

A cette date, le nombre total d'actions composant le capital social de la société s'élevait à 29.691.739 actions pour 29.683.184 droits de vote.

Lors de cette Assemblée Générale, il a été constaté que sur un nombre total de 29.691.739 actions et 29.683.184 droits de vote, les actionnaires présents, régulièrement représentés, ou ayant valablement donné procuration au Président ou voté par correspondance, détenaient ensemble 7.422.946 actions et 7.422.946 droits de vote, soit 25,01% des actions de la Société ayant le droit de vote.

Le détail du vote de chacune des résolutions de l'Assemblée Générale, qui ont toutes été adoptées, est présenté dans le tableau en Annexe du présent communiqué.

L'Assemblée Générale a voté à l'unanimité la première résolution relative à la réduction de capital motivée par des pertes d'un montant nominal de 43.222.056.620,127 euros par voie de minoration de la valeur nominale de chaque action qui est ainsi ramenée de 1.456,12 euros à 0,427 euro.

Par conséquent, le capital social de la Société a été ramené de 43.234.734.992,68 euros à 12.678.372,5530 euros et est divisé en 29.691.739 actions de 0,427 euro de valeur nominale chacune.

L'Assemblée Générale a également voté à l'unanimité la réduction de capital social non motivée par des pertes d'un montant de 12.639.773,292 euros par voie de minoration de la valeur nominale de chaque action qui sera ramenée de 0,427 euro à 0,0013 euro.

Après constatation de cette réduction de capital non motivée par des pertes, le capital social s'élèvera à 38.599,26 euros, divisé en 29.691.739 actions de 0,0013 euro de valeur nominale.

Cette réduction de capital n'étant pas justifiée par des pertes, les créanciers de la Société bénéficient, conformément aux articles L. 225-205 et R. 225-152 du Code de commerce, d'un droit d'opposition pendant un délai de vingt (20) jours à compter de la date du dépôt du procès-verbal de l'Assemblée Générale de ce jour au Greffe du Tribunal de commerce de Paris.

La constatation de cette réduction de capital pourra donc intervenir à l'issue du délai d'opposition des créanciers qui prendra fin le 26 mars prochain.

Pour rappel, il est précisé qu'à la demande de la société, les porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ont accepté de ne pas exercer les valeurs mobilières donnant accès au capital de la société qu'ils détiennent à compter du 30 janvier 2023 (inclus), jusqu'au 31 mars 2023 (inclus) ou la date de la constatation de la réduction de capital non motivée par des pertes si celle-ci intervient à une date antérieure au 31 mars 2023.

Acheter-Louer.fr remercie l'ensemble des actionnaires de la confiance témoignée à cette occasion.

Prochain rendez-vous : Publication des résultats annuels 2022, au plus tard le 28 avril 2023.