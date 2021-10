Acheter-Louer.fr : quasiment à l'équilibre à la fin du 1er semestre

(Boursier.com) — Au cours du semestre, le chiffre d'affaires d'Acheter-Louer.fr provenant de l'offre digitale du Groupe a progressé de 10% par rapport au 1er semestre 2020 pour s'inscrire à 1,25 million d'euros. Cette activité regroupant l'ensemble de ses sites internet et la monétisation de sa data, représente 72% du chiffre d'affaires et demeure la principale source de revenus d'Acheter-Louer.fr. L'activité BtoB du Groupe s'établit à 263 kE (+17% par rapport au 1er semestre 2020) et l'activité Print s'inscrit pour sa part à 221 kE (+16%). Cette progression de l'ensemble des activités du Groupe porte le chiffre d'affaires semestriel à 1,73 ME qui enregistre ainsi une croissance de près de 12% par rapport au 1er semestre 2020 (+21% par rapport au S1 2019).

Par ailleurs, la gestion maîtrisée des charges d'exploitation permet au Groupe de retrouver un très bon niveau d'Ebitda à 870 kE malgré la fin du chômage partiel et l'intensification des actions commerciales. L'Ebitda du Groupe s'améliore de plus de 650 kE par rapport au S2 2020 (x4) pour retrouver le niveau du S1 2020 qui avait été particulièrement dynamique. Il représente ainsi 50,2% du chiffre d'affaires du 1er semestre 2021.

Sur la période, les Concertistes regroupés autour de Yeeld SAS dans le cadre d'une tentative de prise de contrôle inamicale du Groupe ont renoncé à leurs prétentions et mis fin à leur concert. Cette conclusion positive va permettre au Groupe de poursuivre sereinement son plan de développement et d'accélérer sa stratégie de déploiement dans le Digital.

Le résultat d'exploitation s'établit quasiment à l'équilibre à -6 kE porté par le bon niveau d'Ebitda.

Le résultat net s'établit à -13 kE, suite à un résultat exceptionnel de -7 kE lié à des frais de procédure. Il s'apprécie de 645 kE par rapport au S2 2020.

6,4 ME de trésorerie

Afin d'accompagner son plan de développement, le Groupe a mis en place un financement obligataire lui permettant de lever un montant maximal de 62 ME sous forme d'OCEANE au profit de World Tech Financing Ltd (Groupe Alpha Blue Ocean). L'activation de la 1ère tranche2 a entraîné le versement de 6 ME au bénéfice du Groupe lui permettant de disposer à fin juin 2021 d'une trésorerie disponible de 6,39 ME.

Fort de cette trésorerie renforcée, le Groupe présente une structure financière saine. Les dettes financières du Groupe s'établissent à 12,99 ME. L'endettement net du Groupe s'élève à 6,6 ME et porte le ratio endettement net sur fonds propres à 55%.

A ce jour, les dettes financières du Groupe se sont nettement réduites suite à la conversion d'une partie importante des OCEANE. Le groupe Acheter-Louer.fr conserve sa capacité d'investissement pour saisir les opportunités de croissance externe et renforcer son offre Digitale.

Perspectives

La stratégie de croissance externe d'Acheter-Louer.fr devrait contribuer à l'accélération des revenus du Groupe et au renforcement de sa Data qui dépasse désormais les 10 millions de données qualifiées. Cet actif stratégique offre au Groupe un important potentiel de développement sur le long terme grâce à la monétisation et l'exploitation de ses millions d'actifs Data.

Le Groupe va d'ailleurs poursuivre son développement et accélérer sa stratégie de croissance mixte alliant déploiement organique de ses activités et acquisitions/participations ciblées afin de devenir le leader des solutions digitales dans l'immobilier et l'habitat.