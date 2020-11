Acheter-louer.fr : poursuite du plan de développement

(Boursier.com) — Conformément à son plan de développement, le groupe Acheter-louer.fr va poursuivre ses investissements dans le marketing digital afin de renforcer ses expertises, notamment en matière de monétisation et d'exploitation de ses actifs Data (acquisition de leads, qualification, gestion et analyse de données...), avec pour ambition de se positionner comme un acteur incontournable du Data Marketing dans les thématiques de l'immobilier et de l'habitat sur le marché français.

Pour ce faire, le Groupe a récemment bénéficié d'une augmentation de capital de 454 KE au travers de l'exercice de BSOC en circulation. Cette opération lui permet de conforter sa situation financière et de renforcer sa capacité d'investissement pour poursuivre sa stratégie Digitale.

Acheter-louer.fr, rappelle qu'aux termes de son communiqué de presse du 28 septembre 2017, elle avait annoncé la mise en place d'un emprunt obligataire sous forme de deux tranches de Bons de Souscription d'Obligations Convertibles auxquelles sont attachées des Bons de Souscription à Obligations Convertibles (les "BSOC") permettant une levée de quasi fonds propres immédiate.

Conversion de 500.000 Obligations Convertibles 2020 en actions.

Des titulaires de BSOC 2020 ont notifié à la Société leur décision de convertir cinq cent mille (500.000) OC Prime 2020, selon une parité de conversion fixée au contrat d'émission et déterminée sur la base d'une valeur de l'action ALFR correspondant à 65% de la valeur moyenne des cours de l'action de la Société sur une période de 10 jours prise dans les trois mois précédant la date de conversion, soit 0,0110 euros.

En conséquence de ces demandes de conversion, 45.454.545 actions de la Société de 0,01 euro de nominal chacune ont été créées.

La société a ainsi constaté une augmentation de capital d'un montant nominal de 454.545,45 euros par voie d'émission de 45.454.545 actions nouvelles de 0,01 euro de valeur nominale chacune attribuées aux porteurs d'OC Prime 2020 ayant notifié leur décision de conversion.

Le capital social de la société est ainsi porté de 3.713.190 euros à 4.167.735,45 euros et se trouve désormais composé de 416.773.545 actions de 0,01 euro de nominal chacune.