Acheter-Louer.fr : pas de croissance externe ; AG ajournée

(Boursier.com) — Dans la perspective de concrétisation de projets d'opérations de croissance externe significatifs, projets qui auraient pu nécessiter le recours à des financements extérieurs, dont potentiellement des tirages dans le cadre du contrat conclu avec la société Negma pour l'émission d'OcaBSA, Acheter-Louer.fr avait convoqué à nouveau ses actionnaires en Assemblée générale extraordinaire pour le 15 décembre. Il s'agissait de se prononcer sur un certain nombre d'autorisations financières.

L'absence de perspectives de conclusion à court terme d'accords en vue d'opérations de croissance externe significatives d'une part, l'incertitude sur l'évolution de l'environnement macro-économique en général et du secteur adressé par la société en particulier (immobilier) et la durée de la crise d'autre part, conduisent la société à ne plus envisager à court terme la réalisation d'opération de croissance externe nécessitant une levée de fonds significative.

Acheter-Louer.fr entend maintenant se concentrer sur des partenariats commerciaux et/ou capitalistiques qu'elle pourra financer sur ses fonds propres ou au travers de financements bancaires.

Le Directoire d'Acheter-Louer.fr a en conséquence, après autorisation du Conseil de Surveillance, décidé qu'il n'était pas opportun de maintenir l'Assemblée générale des actionnaires du 15 décembre. Elle est donc ajournée.

Les résolutions inscrites à l'ordre du jour de cette Assemblée pourront être présentées de nouveau aux actionnaires par la société lorsque le contexte le justifiera.