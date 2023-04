Acheter-Louer.fr : nouveau financement obligataire de 20 ME de nominal

(Boursier.com) — Acheter -Louer.fr a mis en place un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum potentiel de 20 millions d'euros sur 24 mois, par émission de bons d'émission (Bons d'Emission) donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane).

Cet emprunt obligataire est composé de plusieurs tranches, dont 2 tranches de 1,5 ME chacune et 17 tranches de 1 ME de valeur nominale, correspondant à un nombre maximum potentiel de 4.000 Oceane d'une valeur nominale unitaire de 5.000 euros.

La société Real Estate Tech Opportunities (Investisseur) s'est engagée à souscrire une première tranche de 300 Oceane représentant un produit brut de 1,5 ME (Première Tranche) à la signature du contrat d'émission des Oceane, soit le 28 mars 2023 (Contrat d'Emission).