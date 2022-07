Acheter-Louer.fr : modification du calendrier des opérations de regroupement

(Boursier.com) — Le 6 juillet 2022, Acheter-Louer.fr a annoncé l'opération de regroupement des actions et communiqué un calendrier prévisionnel pour la réalisation de cette opération. Ce regroupement par voie d'échange de 10.000 actions existantes contre 1 action nouvelle débutera le 4 août.

En concertation avec World Tech Financing Ltd, et afin de permettre de concilier le calendrier légal de l'opération de regroupement avec les droits et obligations de la société et de cet investisseur aux termes du contrat d'émission d'OCEANE, la Direction de la société a décidé de modifier le calendrier de l'opération de regroupement d'actions.

Les porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital se verront notifier la reprise de la faculté d'exercice ou de conversion desdites valeurs mobilières.

Réduction de capital

La société précise en outre qu'à l'issue du regroupement, il sera procédé à une réduction de capital non motivée par des pertes, par voie de minoration de la valeur nominale des actions pour la ramener de 2.786 euros à 4 euros.

Le calendrier de l'opération de regroupement d'actions fait apparaître une reprise de la faculté d'exercice et de conversion des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société.

Une nouvelle période de suspension de cette faculté courra à compter du 27 juillet (inclus) au 7 septembre (inclus).

Concernant l'opération de regroupement, la dernière cotation des actions anciennes de la cote d'Euronext Growth (code ISIN : FR00140072P8) se fera le 6 septembre pour une première cotation des actions nouvelles sur Euronext Growth (code ISIN : FR001400BJ77), le 7 septembre. L'attribution des actions nouvelles est prévue le lendemain, soit le 8 septembre.

Concernant la réduction de capital non motivée par des pertes, le début du délai d'opposition des créanciers s'ouvrira le 5 août et s'achèvera le 25 août.