Acheter-Louer.fr met en place un contrat de prêt de 1,50 ME auprès de Reto

(Boursier.com) — Acheter-Louer .fr avait annoncé, le 2 novembre, l'octroi par Real Estate Technology Opportunities (RETO) d'une ligne de financement des activités du groupe à hauteur de 2,3 millions d'euros.

La société rappelle qu'un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 20 ME sous forme d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE 2023) a été conclu avec Reto en mars 2023[. Toutefois, l'évolution du cours et des valeurs de transaction de l'action Acheter-Louer.fr ne permettant pas actuellement à la société de remplir la condition de volume d'échanges des actions prévue au contrat d'émission des OCEANE 2023 nécessaire pour effectuer un tirage ou obtenir la totalité du montant des tranches lors des tirages, Acheter-Louer.fr et Reto sont convenues de trouver un financement alternatif pour financer les activités du groupe.

Après renégociations avec Reto, Acheter-Louer.fr a signé un contrat de prêt aux termes duquel, en date du 11 décembre 2023, Reto a finalement consenti un prêt d'un montant de 1,5 ME. Le versement du prêt se fera en 10 tranches de 150.000 euros versées mensuellement à la société du 1er janvier au 1er septembre 2024. Le versement de la première tranche a été effectué à la signature du contrat de Prêt.

A partir du tirage de la 2e tranche, la société consentira un nantissement des actions de ses filiales. La maturité est de 12 mois à compter de la date de tirage de chaque tranche. L'intérêt correspond à 15% de chaque tranche versée. Il est payable à la date de Remboursement par compensation de créance de chaque tranche ou à la date d'échéance de la tranche concernée. La Commission de Prêt est de 45 kE, payable en 10 versements de 4.500 euros par déduction du montant de chaque tranche.