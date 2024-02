Acheter-Louer.fr : les produits d'exploitation ont reculé de quasiment 35% en 2023

(Boursier.com) — Le groupe Acheter-Louer.fr a réalisé sur l'année 2023, un chiffre d'affaires de près de 2,3 millions d'euros en baisse de -38% par rapport à 2022. Cette baisse est liée à la crise immobilière qui touche tous les acteurs du secteur et pénalise les transactions immobilières. Les autres produits d'exploitation du Groupe s'établissent à 707 kE au 31 décembre 2023 (-21%), et portent l'ensemble des produits du Groupe à près de 3 ME (-34%).

Dans un environnement difficile, la baisse d'activité pèsera mécaniquement sur les résultats 2023. Le Groupe a d'ores et déjà pris des mesures d'économie et continue à travailler activement sur l'optimisation de ses coûts afin de traverser cette crise sectorielle qui devrait se poursuivre jusqu'en septembre 2024.

Acheter-Louer.fr estime être en mesure de pouvoir bénéficier rapidement des premières reprises d'activité dans le secteur qui commencent à se faire ressentir en ce début d'année 2024, notamment avec le développement des activités des filiales AlloData (Solution digitale de pige et de rentrée de mandat) et TriDiSphere.fr (Studio d'imagerie 2D et 3D).