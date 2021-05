Acheter-Louer.fr : le résultat net tombe à -0,59 ME

(Boursier.com) — Acheter -Louer.fr dévoile des Produits d'exploitation s'élèvent à 3 311 KE sur 2020 contre 4 540 KE l'an passé, accusant une baisse de 27%.

La maitrise des charges d'exploitation et le recours au chômage partiel pour une partie des salariés au cours du 1er semestre permettent à l'EBITDA de s'établir à 1 086 KE contre 2 110 KE en 2019. Toutefois, le Résultat d'exploitation marque le pas pour s'inscrire à - 566 KE et le Résultat net part du Groupe suit la même tendance pour s'établir à -593 KE.

Le Groupe a réussi à préserver sa trésorerie lui permettant d'afficher à fin décembre 2020 des disponibilités à hauteur de 1,68 ME. Le Groupe a notamment bénéficié d'un PGE pour un montant de 800 KE et d'un apport en numéraire de plus de 760 KE suite aux augmentations de capital liées à l'exercice de Bons de Souscriptions à Obligations Convertibles (BSOC) et à la conversion d'Obligations Convertibles.