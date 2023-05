Acheter-Louer.fr : Le résultat d'exploitation s'inscrit à -2.855 KE

(Boursier.com) — Le groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, réalise sur l'année 2022 un chiffre d'affaires de 3,7 ME, en croissance de 32% par rapport à 2021 (2,8 ME) portant les produits d'exploitation à 4,6 ME (+26%). Bénéficiant de l'accélération de l'activité Digitale, le groupe réalise un bon second semestre 2022 avec un chiffre d'affaires de 1,7 ME en amélioration de +68% par rapport au S2 2021 (1 ME) en dépit d'un marché de l'immobilier fortement perturbé.

La progression de l'activité permet à l'EBITDA de s'établir à 325 KE sur 2022 en amélioration de 15,5% par rapport à 2021 et ce malgré l'augmentation des charges de personnel liées au renforcement des équipes (Data & Digital).

Le résultat d'exploitation s'inscrit pour sa part à - 2.855 KE contre - 4.631 KE en 2021 et s'améliore ainsi de 1,7 ME.

La comptabilisation d'une charge financière exceptionnelle purement technique de 43.502.334 KE liée au mécanisme de compensation du contrat de financement signé avec World Tech Financing LTD pénalise très significativement le résultat financier et par voie de conséquence, le résultat net du Groupe. En effet, comme cela a déjà été indiqué et rappelé dans les communiqués de presse des 29 avril 2022, 31 octobre 2022 et 30 janvier 2023, ce contrat prévoit la création additionnelle de nouvelles actions si le cours de bourse est inférieur à la valeur nominale de l'action lors de la conversion des OCEANE.

Le cours de l'action Acheter-Louer.fr ayant été régulièrement inférieur au nominal lors de l'année 2022, les conversions des OCEANE émises ont donné lieu à des compensations par création d'actions supplémentaires.

Par conséquent et compte tenu du niveau bas du cours de l'action en 2022, la valeur nominale élevée de l'action a généré mécaniquement de nouvelles pertes financières à l'occasion de conversions d'OCEANE émises en 2021 et d'obligations convertibles en actions avec bons de souscription d'obligations convertibles en actions (les "OCABSOC") émises en août 2017.

Les conversions des OCEANE dans ces conditions ont eu pour conséquence la comptabilisation d'une perte financière technique de 43.502.334 KE au titre de l'exercice 2022.

Cette charge financière, purement technique, n'a entrainé aucune sortie de trésorerie pour le Groupe et a été intégralement financée en titres Acheter-Louer.fr.

Il a été proposé et accepté par les actionnaires, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2023, d'imputer ces pertes techniques sur le capital social par voie de réductions de capital (i) motivée par des pertes par voie de minoration de la valeur nominale de chaque action qui a été ramenée de 1.456,12 euros à 0,427 euro et non motivée par des pertes par voie de minoration de la valeur nominale de chaque action qui a été ramenée de 0,427 euro à 0,0013 euro. Cette dernière réduction de capital a été constatée, début avril 2023. Le capital social de la société s'élevait à cette date à 38.599,26 euros, divisé en 29.691.739 actions ordinaires de 0,0013 euro de valeur nominale chacune.

Ces réductions de capital permettent de réduire au maximum le risque de constatation de nouvelles pertes financières à l'occasion de prochaines conversions d'OCEANE et d'OCABSOC.

Retraité de cette charge financière technique, le résultat net du Groupe de l'année 2022 s'inscrit à - 1.898 KE, contre une perte de - 1.343 KE en 2021.

Au 31 décembre 2022, les disponibilités du groupe s'élevaient à 413 KE, montant résultant du BFR lié à l'allongement du délai de paiement des professionnels de l'immobilier, dont l'activité et la trésorerie se trouvent affectées par les difficultés de financement des particuliers acquéreurs de biens immobiliers.

Bonnes perspectives attendues

Acheter-Louer.fr va poursuivre le déploiement de sa stratégie digitale, data et le développement de son offre de services au travers de ses différentes activités.

Les prises de participations réalisées au sein du capital d'acteurs du digital de l'immobilier et de la PropTech, (Kize.immo, cocoon-immo.io, encheres-immo.com et sa filiale ALLODATA) et les partenariats signés avec les Startup Pocketimmo.fr et Pautions.fr, ont permis au Groupe de renforcer et élargir son offre de services digitaux auprès des professionnels de l'immobilier et de l'habitat.

Début 2023, le groupe a également lancé TRIDISPHERE.FR, une nouvelle activité de production d'imagerie 3D pour des projets immobiliers résidentiels, tertiaires ou industriels (visites virtuelles, perspectives intérieure et extérieure, maquettes orbitales, plan de masse, film d'animation, réalité augmentée...).

Les synergies commerciales et partenariats mis en place viennent parfaitement compléter son offre digitale et le positionnent comme précurseur du monde de l'IA et des PropTech avec de nouveaux services et solutions a? forte valeur ajoutée et devraient contribuer à la croissance du chiffre d'affaires dès le second semestre de l'année 2023.

De même, le groupe Acheter-Louer.fr qui détient 13% du capital de la société Adomos, continue d'accompagner le déploiement de la première plateforme automatisée permettant l'achat en ligne de l'investissement immobilier, ainsi que la création et à la commercialisation de NFT immobiliers. Ce rapprochement permet aussi la mise en place de synergies croisées entre les activités des deux groupes et renforcera l'offre de services Data et Digitale d'Acheter-Louer.fr.

Une ambition forte : devenir le no1 français de la Data BtoC dans l'Immobilier & l'Habitat

Le groupe Acheter-Louer.fr va s'appuyer sur la dynamique de ses prises de participation mais également poursuivre le développement de ses activités en propre notamment en accélérant l'exploitation et la monétisation de sa Data qui compte à ce jour 12 millions de contacts qualifiés.

De même, il reste attentif à toute opportunité de croissance externe notamment sur des sociétés plus matures afin d'optimiser à plus court terme la rentabilité de ces opérations.

Afin d'accompagner cette stratégie, le Groupe a mis en place le 31 mars 2023 avec la société Real Estate Tech Opportunities un financement obligataire d'un montant nominal maximum de 20 ME sous forme d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes.

L'objectif est de doter la société des ressources nécessaires pour assurer le financement, à court et moyen terme, de son besoin en fonds de roulement et des montants envisagés dans son plan de croissance, et qui porte en particulier sur :

-La croissance organique, par l'accélération de l'exploitation et de la monétisation des Data, avec comme objectif de passer de 12 millions à 25 millions d'inscrits intentionnistes immobilier et habitat sur sa base de données. Et par le déploiement de nouvelles solutions digitales destinées aux acteurs de l'immobilier et de l'habitat,

-Et la croissance externe, par l'acquisition de sociétés dans le Digital et/ou dans le Data rattachées au secteur de l'immobilier et/ou de l'habitat.

Dans un marché immobilier en crise, le groupe entend capitaliser sur sa gamme de services dans le Digital et poursuivre sa croissance mixte alliant croissance organique et acquisitions ciblées afin de prendre de nouvelles parts de marché et devenir, à terme, le no1 français de la Data BtoC dans l'Immobilier & l'Habitat.

Les comptes annuels au 31 décembre 2022 sont disponibles sur le site acheter-louer.fr dans la rubrique " Informations Investisseurs".