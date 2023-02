Acheter-Louer.fr : le chiffre d'affaires croît de 31% en 2022

(Boursier.com) — Le groupe Acheter-Louer.fr clôture une année 2022 dynamique avec un chiffre d'affaires de 3,7 millions d'euro, en croissance de +31% par rapport à 2021 et des produits d'exploitation de 4,6 ME (3,63 ME un an plus tôt) également en progression de +26% par rapport à l'exercice précédent. Porté par l'accélération de l'activité Digitale, le groupe réalise un bon second semestre 2022 avec un chiffre d'affaires de 1,7 ME en amélioration de + 68% par rapport au 2e semestre 2021 (1 ME) en dépit d'un marché de l'immobilier fortement perturbé.

Par ailleurs, les récentes prises de participations réalisées au sein du capital d'acteurs du digital de l'immobilier et de la PropTech, ont permis au Groupe de renforcer et élargir son offre de services digitaux auprès des professionnels de l'immobilier et de l'habitat. Les synergies commerciales et partenariats mis en place devraient contribuer à la croissance du chiffre d'affaires dès le second semestre de l'année 2023.

Les résultats annuels du Groupe seront très fortement pénalisés par les pertes financières générées par les indemnités dues aux porteurs d'Oceane lorsque le cours servant de référence à la conversion des Oceane est inférieur à la valeur nominale de l'action. Les actionnaires seront invités à apurer ces pertes lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 mars prochain par voie de réduction de capital de leur montant.

Bénéficiant d'une offre digitale bien positionnée et d'une solide base de données de 12 millions de contacts qualifiés, Acheter-Louer.fr va poursuivre sa stratégie de croissance mixte alliant déploiement organique de ses activités et prises de participations ciblées dans le Digital, la Data et les PropTech afin de devenir le leader des solutions digitales et du Data dans l'immobilier et l'habitat.