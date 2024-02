Acheter-Louer.fr : lance une nouvelle activité de call-center immobilier

(Boursier.com) — Acheter-Louer .fr crée une nouvelle activité de Call-Center dédiée à l'immobilier et l'habitat, sous l'enseigne Call-ProImmo.

Le Groupe met ainsi à disposition de ses clients une équipe de téléconseillers expérimentés et spécialistes du secteur de l'immobilier et de l'habitat, afin de réaliser des opérations de prospection téléphonique auprès des professionnels de l'immobilier et de l'habitat et auprès des intentionnistes immobiliers.

Cette nouvelle activité Call-ProImmo, permet aux acteurs de l'immobilier, de l'habitat et des PropTech de réaliser des campagnes de télémarketing, avec des téléconseillers dédiés qui s'appuieront sur les bases de données BtoB et BtoC qualifiées du Groupe qui comptent plus de 12 millions de contacts.

Call-ProImmo propose 11 services : détection de projet ; prise de rendez-vous qualifié ; présentation, de service, de produit, de dispositif ; démonstration, de service, de produit, de dispositif ; inscription de nouveau client ; acquisition de leads ; qualification de fichier ; relance, de client, de prospect ; fidélisation, de client, de prospect ; organisation ou suivi d'événement (webinars, salons...) ; enquête, questionnaire, étude de marché, testing.

Dans un marché de l'immobilier moribond, Call-ProImmo vient ainsi renforcer l'offre de services du Groupe et démontre sa capacité à développer de nouveaux services.