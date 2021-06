Acheter-Louer.fr lance un emprunt obligataire de 62 ME maximum

(Boursier.com) — Acheter -Louer.fr a mis en place un emprunt obligataire d'un montant maximum de 62.000.000 euros sur 18 mois, par émission réservée de bons d'émission donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) avec bons de souscription attachés (BSA).

Cet emprunt obligataire, composé d'une tranche initiale de 6 millions d'euros et de 14 tranches de 4 ME chacune, constituées de 6.200 OCEANE dont la valeur nominale unitaire est de 10.000 euros, permet une levée de quasi-fonds propres immédiate de 6 ME consécutif au tirage de la première tranche d'OCEANE conduisant à l'émission de 600 OCEANE au profit de l'investisseur World Tech Financing Ltd.

Il est précisé que les Bons d'Emission ne pourront pas être cédés par leur porteur sans l'accord préalable de la société à l'exception de transferts réalisés au profit d'un ou plusieurs affiliés de l'Investisseur. En outre, les Bons d'Emission ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth. Il ne seront, par conséquent, pas cotés.

Les OCEANE auront, pour leur part, une valeur nominale de 10.000 euros chacune et seront souscrites au pair. Elles ne porteront pas d'intérêt. D'une maturité de 12 mois, elles pourront être converties en actions de la société à la demande de leur porteur, à tout moment.

L'émission des OCEANE a pour objet de doter la société des ressources nécessaires pour assurer le financement de son plan de croissance à court et moyen terme. L'accent pourrait être mis sur une stratégie de prise de participation dans les PropTech mais aussi chez les fournisseurs, clients et partenaires stratégiques de la société.