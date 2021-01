Acheter-Louer.fr : freiné par la pandémie en 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Acheter-Louer.fr réalise un chiffre d'affaires de 2,81 millions d'euros sur l'année 2020, en baisse de -21% par rapport à l'année 2019. L'incertitude sanitaire et économique a impacté l'activité immobilière du second semestre, principal marché du groupe Acheter-Louer.fr. Ce ralentissement de l'activité des clients a contraint le Groupe à limiter les projets initiés par son pôle de R&D. Ainsi, les produits d'exploitation sur l'année 2020 s'élèvent à 3,31 ME (4,54 ME un an plus tôt).

Fidèle à sa stratégie de croissance externe, le Groupe annonce avoir engagé des discussions avec une start-up de l'immobilier en vue de la conclusion d'un partenariat technologique et commercial qui pourrait potentiellement se prolonger par une prise de participation au capital de cette société. Ce potentiel partenariat vise à compléter les expertises du Groupe pour offrir de nouveaux services digitalisés à valeur ajoutée pour sa clientèle de professionnels immobiliers. La société espère parvenir à un accord avec cette start-up au cours du 1er trimestre 2021.

Acheter-Louer.fr demeure plus que jamais engagé à mettre en place ses stratégies de croissance et réaffirme son ambition de devenir le leader des solutions dans l'Immobilier et l'Habitat pour les professionnels.