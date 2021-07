Acheter-Louer.fr : encore du mouvement

(Boursier.com) — Acheter -Fouer.fr avait annoncé la mise en place d'un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 62 millions d'euros sur 18 mois, par émission réservée de bons d'émission donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes de la société (OCEANE) avec bons de souscription attachés (BSA).

Cet emprunt obligataire est composé d'une tranche initiale de 6 ME et de 14 tranches de 4 ME chacune, soit un montant nominal maximum total d'emprunt obligataire de 62 ME, et donnera lieu à l'émission d'un nombre maximum de 6.200 OCEANE dont la valeur nominale unitaire est de 10.000 euros. Il a permis une levée de quasi-fonds propres immédiate de 6 ME consécutive au tirage de la première tranche d'OCEANE conduisant à l'émission de 600 OCEANE et de 45.000.000 BSA au profit de l'investisseur World Tech Financing LTD

Aux termes de son communiqué de presse du 5 juillet, la société avait annoncé la conversion de 30 OCEANE permettant une augmentation de capital de 100.000 euros de nominal.

L'investisseur a de nouveau notifié à la société sa décision de convertir 30 OCEANE. Le prix de conversion, tronqué après deux décimales conformément aux stipulations du contrat d'émission, est donc égal à 0,02 euro par action.

En conséquence de cette demande de conversion, 15 millions d'actions de la société de 0,01 euro de valeur nominale chacune ont été créées.

L'augmentation de capital réalisée est d'un montant nominal de 150.000 euros par voie d'émission de 15 millions d'actions nouvelles de 0,01 euro de valeur nominale chacune attribuées à l'investisseur.

Le capital social est ainsi porté de la somme 4.267.735,45 euro à la somme de 4.417.735,45 euros et se trouve désormais composé de 441.773.545 actions de 0,01 euro de nominal chacune.

Un actionnaire détenant 1% du capital social de la société avant émission verrait sa part dans le capital et les droits de vote après cette émission réduite à 0,94% de capital.